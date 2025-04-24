Вылет с высоко поднятой головой. «Авангард» готовится вернуться на вершину КХЛ?

При этом Буше нельзя обвинить в какой-то наигранности или неискренности — было видно, что он действительно прожил то, о чём сказал своим подопечным в раздевалке на «Арене-2000». Нередко случается так, что зарубежные тренеры или игроки приезжают в Россию, чтобы неплохо заработать и отбыть номер — в кошелёк к канадцу лезть не буду, но и в равнодушии обвинить его не смог бы даже при всём желании. А такого желания нет. Наоборот, мне как человеку со стороны хочется даже поблагодарить его хотя бы за одну из лучших (если не лучшую) серию этого плей-офф.