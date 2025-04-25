Артур Каюмов: Благодаря таким сериям, как с «Авангардом», мы растем

— Да нет, я не думаю, что тут есть связь. Мы всё равно сражаемся в каждом матче, делаем всё, чтобы победить. И готовимся к каждой игре, каждой серии очень серьезно. Просто и соперники — в данном случае «Авангард» — тоже сильны и не хотят проигрывать. При том, что все команды более-менее равны по уровню, невозможно всё время у всех выигрывать. Но в целом у нас хорошо получалось играть во всех матчах с «Авангардом».