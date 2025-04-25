Предвкушение финала: чего ожидать в третьем раунде Кубка Гагарина

— Считалось, что Алексей Кудашов не слишком гибкий специалист, который не отходит от своих привычных правил ни при каких обстоятельствах, хотя некоторые пути решения вопросов очевидно ведут в тупик. Но тренер очень сильно поменялся, причем в лучшую сторону, — отмечает хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. — Главное, что лично мне бросилось в глаза, у него ушла категоричность. Кудашов стал гибким, а ошибки признавал и старался их исправить. Яркий пример — начало сезона. Уверен, что еще пару лет назад он бы стал нервничать и начинать репрессии из-за того, что команда играет плохо. Но в этот раз признал, что немного намудрил с предсезонкой, сразу же поменял подготовку и исправил положение, не сваливая вину на хоккеистов. Когда надо, он закручивал гайки, когда надо, отпускал вожжи, четко контролируя, что происходит в раздевалке. Но самое главное — осознал, что иногда проблема в нем, а не в игроках. А так легче что-то менять. Важно, что Кудашов любит команду и клуб. У него всегда были и есть предложения из других организаций. Там и побогаче, и поспокойнее, но тренер всегда повторял: «Я хочу чего-то добиться именно с “Динамо”. Равнодушный бы не настаивал, чтобы возле раздевалок висели таблички с тренерами и игроками, которые выигрывали Кубок. Временщику было бы всё равно.