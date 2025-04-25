«Авангард» дал Буше новый баснословный контракт. В следующем году от тренера будут ждать минимум финала

Анонсированное Михаилом Зислисом решение «Авангарда» переподписать контракт с Ги Буше до 2027 года сюрпризом не стало. Переговорный процесс с канадским коучем о пролонгировании соглашения завершился еще до начала плей-офф, когда агент канадца Дэн Мильштейн в окружении своих помощников был замечен на матче омичей против «Динамо» в Москве. Уже тогда было понятно, что он заглянул в гости к сибирякам не только для того, чтобы проведать Семена Чистякова, Михаила Гуляева и других своих хоккеистов в составе «ястребов». Теперь осталось дождаться только официального подтверждения от клуба.