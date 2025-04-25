«Авангард» дал Буше новый баснословный контракт. В следующем году от тренера будут ждать минимум финала

Анонсированное Михаилом Зислисом решение «Авангарда» переподписать контракт с Ги Буше до 2027 года сюрпризом не стало. Переговорный процесс с канадским коучем о пролонгировании соглашения завершился еще до начала плей-офф, когда агент канадца Дэн Мильштейн в окружении своих помощников был замечен на матче омичей против «Динамо» в Москве. Уже тогда было понятно, что он заглянул в гости к сибирякам не только для того, чтобы проведать Семена Чистякова, Михаила Гуляева и других своих хоккеистов в составе «ястребов». Теперь осталось дождаться только официального подтверждения от клуба.
Тем удивительнее, что повышение зарплаты Буше совпало со слухами о возможном сокращении финансирования «Авангарда» со стороны генерального спонсора и перераспределении средств в пользу СКА.
В Омске информацию, запущенную «ВсеПроСпорт», по горячим следам опровергли, назвав себя «топ-клубом с топ-целями». Поверить в обратное уже действительно сложно, зная амбиции заступившего по ходу регулярки на пост председателя совета директоров клуба Евгения Кожевникова и вспоминая, как легко он тратил десятки миллионов рублей на выкуп ролевиков вроде Джованни Фьоре.
Сейчас куда более реален вариант, при котором омичи затянут потуже пояса во внехоккейных операциях и сократят некогда щедрые расходы на медиа и пиар, но точно не будут ужимать зарплатный и трансферный бюджет.
Как минимум улучшенный контракт канадского тренера намекает на то, что экономить на ключевых фигурах в Омске не собираются. Пусть рынок свободных агентов обещает быть одним из самых скудных за последние годы, но отказываться от превращения в суперклуб новый патрон «ястребов» не будет. И сейчас Кожевников по-прежнему готов обеспечивать своего тренера и заступившего недавно на пост генменеджера Алексея Сопина всем необходимым для построения чемпионской команды.
По сравнению с Хартли Буше не выглядел инопланетянином, который привез «Авангарду» какой-то совершенно невиданный ранее хоккей и авторский тренировочный процесс с акцентом на кучу деталей и утомительными многочасовыми «просмотрами кино». Как и большинство североамериканцев, он предпочитал проводить не самые длинные, но достаточно интенсивные занятия на льду, участие в некоторых из которых было по желанию. Однако вряд ли для кого-то из игроков «ястребов» этот подход стал диковинным. Особенно для тех, кто успел поиграть на другом континенте.
Что по-настоящему изменил Буше в «Авангарде» — психологию и дисциплину, которые на обе ноги хромали в Омске при Сергее Звягине. Можно ли было ожидать другого от человека, который имеет степень магистра спортивной психологии, которую он получил в одном из лучших университетов Канады? Достаточно посмотреть на то, насколько кинематографичной и проникновенной получилась его речь в раздевалке после вчерашнего поражения.
Четкие тезисы, уверенный поставленный голос, умение правильно выбирать интонацию и невероятно харизматичная внешность создают впечатление, что канадец со шрамом постановочно произносит речь для спортивной драмы вроде «Чуда на льду», а не для настоящего коллектива из взрослых мужиков.
За половину сезона сильный мотиватор и качественный тренер сумел достучаться до команды, которая осенью рисковала пролететь мимо плей-офф. Только что будет, когда игроки «Авангарда» привыкнут к его хлестким оборотам, а Ги столкнется с привычной кахаэловской рутиной? На предыдущих местах работы франкофон также давал классный результат в первый сезон, но затем достаточно стремительно шел по нисходящей, не задерживаясь в одном клубе дольше чем на два с половиной года.
Новый двухлетний контракт с «Авангардом» — прекрасный шанс для Буше доказать, что его методы работают не только на короткой дистанции. Всеми подходящими для этого инструментами Кожевников и Сопин его наверняка обеспечат даже в условиях не самого урожайного рынка. Теперь — дело за Ги.
Автор: Иван Богун
Игорь Никитин
Ги Буше
Даниил Исаев
Никита Серебряков
(Никита Серебряков)
11:50
Александр Радулов
(Максим Шалунов, Мартин Гернат)
22:03
Илья Каблуков
30:23
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Рушан Рафиков)
48:16
Евгений Кулик
(Владимир Ткачев, Николай Прохоркин)
57:26
Константин Окулов
(Дамир Шарипзянов, Владимир Ткачев)
72:36
Александр Полунин
72:36
Николай Прохоркин
86:31
Байрон Фрэз
(Даниил Бут, Александр Полунин)
2
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит