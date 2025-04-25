Битва за выход в первый финал КХЛ за 12 лет! Ключевые интриги серии «Динамо» и «Трактора»

В любом кубковом сражении на первый план всегда выходит вратарская дуэль. Назовём вещи своими именами: год назад проводивший дебютный сезон в КХЛ Фукале вчистую выиграл своё сражение у бригады голкиперов «Динамо». Максиму Моторыгину на тот момент ещё сильно не хватало опыта, тогда как основной страж ворот Илья Коновалов просто провалил все встречи, в которых принял участие. В четырёх матчах игроки московского клуба смогли забросить 12 шайб — в среднем три за игру. В принципе это вполне неплохой показатель, которого могло и должно было хватать хотя бы на две победы. Вот только в ворота «Динамо» за четыре встречи влетело 17 шайб, что и предопределило исход всей серии.