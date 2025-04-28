Матрица и лёд-раскраска: на «G-Drive Арене» закрыли сезон омского «Авангарда»

С сюжетом церемонии закрытия сезона мудрить не стали. Автограф-сессии, которые два года назад собирали гигантские толпы людей в фойе арены, устроили только для обладателей билетов в VIP-ложу, а перед началом мероприятия единственной активностью были конкурсы на главной сцене. Для зрителей работали ведущий, диджей и кавер-группа Heets.