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Матрица и лёд-раскраска: на «G-Drive Арене» закрыли сезон омского «Авангарда»

Главным героем вечера стал сын Никиты Серебрякова.

Источник: Om1.ru

С хоккейным сезоном в омском «Авангарде» после вылета из Кубка Гагарина попрощались быстро. В четверг команда прилетела в Омск, а уже в пятницу на «G-Drive Арене» организовали праздник с участием болельщиков.

С сюжетом церемонии закрытия сезона мудрить не стали. Автограф-сессии, которые два года назад собирали гигантские толпы людей в фойе арены, устроили только для обладателей билетов в VIP-ложу, а перед началом мероприятия единственной активностью были конкурсы на главной сцене. Для зрителей работали ведущий, диджей и кавер-группа Heets.