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«Металлург» продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина

«Металлург» объявил о подписании нового контракта с защитником Ореховым.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с защитником сборной Казахстана Валерием Ореховым, сообщается в Telegram-канале хоккейного клуба.

Новое соглашение с 25-летним защитником рассчитано на два года — до конца сезона-2026/27.

Орехов перешел в «Металлург» в 2022 году из астанинского «Барыса». В составе «Магнитки» защитник завоевал титул чемпиона России и Кубок Гагарина-2024.

Всего на его счету 162 игры за «Металлург», в которых он набрал 46 (14 голов + 32 передачи) очков.