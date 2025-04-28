«Металлург» продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с защитником сборной Казахстана Валерием Ореховым, сообщается в Telegram-канале хоккейного клуба.
Новое соглашение с 25-летним защитником рассчитано на два года — до конца сезона-2026/27.
Орехов перешел в «Металлург» в 2022 году из астанинского «Барыса». В составе «Магнитки» защитник завоевал титул чемпиона России и Кубок Гагарина-2024.
Всего на его счету 162 игры за «Металлург», в которых он набрал 46 (14 голов + 32 передачи) очков.