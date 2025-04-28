Главный тренер сборной Казахстана Болякин: для меня тема «Барыса» закрыта

— От моего желания ничего не зависит. Может быть, я хотел бы стать акимом какого-нибудь города (смеётся). Есть руководители, которые определяют правила и стратегию. Я уже говорил: куда меня назначат, туда и пойду работать. Сейчас есть задача — качественно подготовить команду. Поэтому пригласили игроков, усилили тренерский штаб. Задача одна — успешно выступить на чемпионате мира, — цитирует Болякина «Шайба.Kz».