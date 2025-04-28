«Трактор» повел в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» со счетом 4:3 обыграл московское «Динамо» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Семен Дер-Аргучинцев (38-я минута), Александр Кадейкин (47), Чарльз Робинсон (49) и Василий Глотов (54). У проигравших отличились Джордан Уил (14, 23) и Даниил Пыленков (51).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Трактора». Второй матч пройдет 30 апреля в Челябинске.
По итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда из Челябинска обыграла владивостокский «Адмирал» со счетом в серии 4−2, а в полуфинале оказалась сильнее минского «Динамо» (4−1). «Динамо» заняло второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Столичная команда в первом раунде обыграла петербургский СКА (4−2), а затем победила казанский «Ак Барс» (4−2).
В прошлом сезоне «Динамо» и «Трактор» встретились в четвертьфинале Кубка Гагарина. Тогда победу со счетом в серии 4−0 одержала команда из Челябинска. Клубы играли в финале Кубка Гагарина 2013 года, в шести матчах победило «Динамо». С тех пор обе команды ни разу не добирались до решающей серии.
В другом полуфинале встречаются ярославский «Локомотив» и уфимский «Салават Юлаев». Как сообщал ранее ТАСС, уфимцы одержали победу в первом матче со счетом 3:1.
Бенуа Гру
Алексей Кудашов
Закари Фукале
Владислав Подъяпольский
13:34
Джордан Уил
(Артем Сергеев, Павел Кудрявцев)
22:45
Джордан Уил
37:25
Семен Дер-Аргучинцев
(Максим Шабанов, Сергей Телегин)
46:21
Александр Кадейкин
(Логан Дэй)
48:04
Бадди Робинсон
(Артем Блажиевский, Андрей Светлаков)
49:24
Александр Кадейкин
50:01
Даниил Пыленков
(Никита Гусев)
53:46
Василий Глотов
(Стивен Кэмпфер, Александр Кадейкин)
59:03
Владимир Ткачев
59:03
Седрик Пакетт
4
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит