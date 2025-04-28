«Трактор» повел в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

В прошлом сезоне «Динамо» и «Трактор» встретились в четвертьфинале Кубка Гагарина. Тогда победу со счетом в серии 4−0 одержала команда из Челябинска. Клубы играли в финале Кубка Гагарина 2013 года, в шести матчах победило «Динамо». С тех пор обе команды ни разу не добирались до решающей серии.