«Локомотив» жив! Ярославцы вытащили второй матч с «Салаватом» и сравняли счёт в серии

До конца периода «Локомотив» ничего не позволил создать сопернику, связав того по рукам и ногам. Сами ярославцы провели пару хороших атак — особенно запомнилась одна из последних, когда шайба чуть не залетела в ворота уфимцев после рикошета от конька Александра Радулова. Но Вязовой спас.