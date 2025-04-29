«Локомотив» жив! Ярославцы вытащили второй матч с «Салаватом» и сравняли счёт в серии

Первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина преподнёс сюрприз для многих фанатов хоккея. «Салават Юлаев», считавшийся аутсайдером в этом противостоянии, вытащил стартовую игру.
Встреча оказалась тяжёлым испытанием для обеих команд, но казалось, что «Локомотив» должен забирать матч. На деле всё вышло совершенно иначе. Более того, именно в первом поединке главным героем стал голкипер уфимцев Семён Вязовой, совершивший несколько важных сейвов и попутно установивший уникальный рекорд в истории КХЛ.
Вероятно, победа в первом матче придала юлаевцам уверенность, поскольку именно они активнее начали вторую встречу. «Салават» нанёс пару опасных бросков, а на четвёртой минуте получил право сыграть в большинстве. Численное преимущество, однако, запомнилось в основном лишь двумя бросками Джоша Ливо, наконец вернувшегося в стартовый состав гостей.
Другой опасный момент создал Денис Ян, бросавший в упор по пустому углу ворот ярославцев, — голкипер Даниил Исаев совершил классное спасение.
Стартовое преимущество «Салавата» постепенно спадало и окончательно завершилось, когда на 12-й минуте Сергей Варлов получил удаление за задержку клюшки. Уфимцы в этом плей-офф играют крайне неудачно в меньшинстве, но в этот раз им удалось выстоять.
Однако, видимо, именно в этот момент юлаевцы лишились инициативе, которая перешла в руки «Локомотива». Железнодорожники включили своё классическое давление — и извлекли выгоду из него.
На 15-й минуте ярославцы открыли счёт в матче.
Хозяева организовали позиционную атаку. Хоккеисты «Салавата» ввязались в борьбу у борта, пытаясь вывести шайбу из зоны, но в итоге Александр Полунин вышел победителем из противостояния и отдал передачу на синюю линию. Там оказался Александр Елесин, который нанёс мощнейший щелчок — шайба попала в Даниила Тесанова и от него залетела в ворота! 1:0!
До конца периода «Локомотив» ничего не позволил создать сопернику, связав того по рукам и ногам. Сами ярославцы провели пару хороших атак — особенно запомнилась одна из последних, когда шайба чуть не залетела в ворота уфимцев после рикошета от конька Александра Радулова. Но Вязовой спас.
На старте второго периода «Салават» попытался вернуться в игру, хороший шанс был у Ярослава Цулыгина и Александра Хмелевски. Тем не менее на 26-й минуте Варлов получил второй штраф в матче, и, несмотря на то что гости выстояли, «Локомотив» вернул инициативу себе.
Железнодорожники буквально забаррикадировали вход в свою зону и заблокировали уфимцев на их трети площадки. Они наносили бросок за броском, но долгое время не могли конвертировать игровое преимущество в голы. На 33-й минуте ярославцы выиграли борьбу в углу, Байрон Фрейз получил шайбу и бросил из левого круга вбрасывания — штанга спасла «Салават»!
Через минуту уже ничто и никто не сумел помочь гостям.
В ходе очередной затяжной атаки Никита Черепанов нанёс щелчок от синей линии, шайба задела хоккеиста «Локомотива» на пятачке и полетела за ворота. Ударившись о лицевой борт, она неожиданно выскочила с противоположной стороны — прямо на клюшку Максима Шалунова. Нападающий «расстрелял» ближний угол ворот — у Вязового не было ни единого шанса.
После второго гола «Локомотив» продолжил давить. Больше шайб ярославцы не забросили, но по броскам за эту 20-минутку просто уничтожили соперника — 21:5.
Третий период вновь активнее начали уфимцы. Сперва Данил Алалыкин потревожил Исаева — вратарь спас.
А на 43-й минуте голкипера ярославцев наконец «распечатали».
Нападающий «Салавата» Егор Сучков пробежал вдоль левого борта и, войдя в чужую зону, сделал сильный прострел на пятачок. На противоположном фланге атаку поддерживал Александр Чёрный, однако шайба до него не дошла — она попала в клюшку Алексея Береглазова и залетела в ворота. 2:1! Интрига ожила!
Юлаевцы продолжили активно играть в чужой зоне. Гол Сучкова явно воодушевил гостей. За 12 минут периода они позволили железнодорожникам нанести лишь один бросок в створ. Зато какой! В середине периода в ходе атаки шайба дошла на левый фланг до Полунина, перед которым оказался пустой угол ворот. Александр бросил — Вязовой совершил шикарный сейв, оставив Уфу в игре.
Гости же продолжали бросать, надеясь вновь огорчить Исаева. Но по-настоящему опасных моментов создать всё никак не выходило.
На предпоследней минуте, когда «Салават» уже заменил вратаря на шестого полевого, уфимцы чуть не сравняли счёт — шайба попала в перекладину!
В итоге «Локомотив» дотерпел и вырвал победу в матче, сравняв счёт в серии. Кроме того, ярославцы впервые в сезоне обыграли «Салават».
Однако теперь серия едет в Уфу, где юлаевцы проиграли лишь одну встречу из восьми в нынешнем розыгрыше. Так что интрига в противостоянии жива.
Владимир Лаевский