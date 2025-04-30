«Сильнейший в России топ-центр»: «Ак Барс» хочет заполучить Кузнецова

«С представителями игрока пока не общались. Кузнецов — это топ-центр, при правильном подходе, наверное, сильнейший в России. Все возможно, мы бы хотели его видеть, но конкретного обсуждения не было», — заявил Валиуллин на пресс-конференции, видеозапись которой выложена на официальной странице «Ак Барса» в соцсети «ВКонтакте».