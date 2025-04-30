«Сильнейший в России топ-центр»: «Ак Барс» хочет заполучить Кузнецова

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» желает видеть Евгения Кузнецова в команде, но на текущий момент руководство не общалось с представителями форварда, сообщил генеральный менеджер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Марат Валиуллин.
Ранее на пресс-конференции перед началом сезона-2024/25 Валиуллин и главный тренер казанцев Анвар Гатиятуллин заявили об интересе к нападающему.
«С представителями игрока пока не общались. Кузнецов — это топ-центр, при правильном подходе, наверное, сильнейший в России. Все возможно, мы бы хотели его видеть, но конкретного обсуждения не было», — заявил Валиуллин на пресс-конференции, видеозапись которой выложена на официальной странице «Ак Барса» в соцсети «ВКонтакте».
Экс-игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Кузнецов перешел в санкт-петербургский СКА 31 июля 2024 года, подписав четырехлетний контракт, однако 8 апреля соглашение было расторгнуто по соглашению сторон.
В сезоне-2024/25 32-летний Кузнецов принял участие в 45 матчах, в которых набрал 40 очков (13 шайб + 27 передач). Вместе со СКА он вышел в плей-офф КХЛ, где команда вылетела в первом раунде, уступив московскому «Динамо» с общим счетом 2:4 в серии.