Генеральный менеджер «Ак Барса» высказался о возможном отъезде Галимова и Сафонова в НХЛ

«По каждому было сделано предложение, вёдется диалог. Амиру Мифтахову мы отправили контрактное предложение ещё в декабре. Он решил довести до конца. С января при той статистике, которая была, ему стали поступать предложения. Несколько клубов НХЛ действительно хотят его увести.



По Илье Сафонову мы ещё год назад знали, что его хочет “Чикаго” увести. У них идёт перестройка. Мы будем делать всё, чтобы он остался у нас. Артёмом Галимовым интересуется “Анахайм”, он задрафтован клубом. Мы видели контракт, которые прислали. Постараемся сохранить его. Мы не можем запрещать им уезжать. Будем стараться их оставить. всегда рады видеть их здесь», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.