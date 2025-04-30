«Торпедо» объявило об уходе Харламова с поста генерального директора

«Для меня была огромная честь быть частью команды профессионалов, которая работала на благо клуба и всей хоккейной семьи Нижнего Новгорода. Мы прошли через многое — и сумели не просто выжить, а стать сильнее. Во-первых, я хочу поблагодарить губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина за поддержку и личное участие. Спасибо правительству региона, всем нашим партнерам, тренерам, игрокам, сотрудникам клуба. И, конечно, слова особой благодарности нашим болельщикам — тем, кто по-настоящему живет игрой и командой “Торпедо”. Нижний Новгород заслуживает больших побед — и я верю, что они обязательно придут. Благодарю всех за доверие и поддержку на этом пути и желаю клубу побед и новых достижений», — заявил Харламов, который работал в «Торпедо» с 2019 года.