Тренер «Салавата» Козлов оштрафован на 300 тысяч рублей после серии со «Спартаком»

Напомним, Виктор Козлов после четвёртого матча серии Кубка Гагарина — 2025 со «Спартаком» (2:6) высказался о работе судей в игре.
«Я хочу сказать, что в таких играх, когда команды “в кровь” бьются, судьи должны лучше работать. Потому что сегодня было безобразие», — заявил Козлов на послематчевом интервью 17 апреля 2025 года.
Уфимский клуб одержал победу в серии ¼ финала Кубка Гагарина с московским «Спартаком» в семи матчах (4−3). В серии ½ финала плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» проводит серию с «Локомотивом» (1−1).