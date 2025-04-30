Игрок сборной Казахстана подписал контракт на 500 миллионов. Подробности

По информации «СЭ», зарплата казахстанца в следующем сезоне составит 37 миллионов рублей в год (231,7 миллиона тенге), в сезоне 2026−2027 — 40 миллионов рублей (250,5 миллиона тенге).
Таким образом, окладная часть контракта возрастет на 7 миллионов рублей (44,1 миллиона тенге) и на 10 миллионов рублей (63 миллиона тенге) соответственно.
Напомним, Орехов выступает в магнитогорском клубе с 2022 года. В текущем сезоне 25-летний воспитанник Сатпаева провел 64 матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ и набрал 27 (10+17) очков. В шести встречах плей-офф на счету игрока 2 (1+1) результативных балла.