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Игрок сборной Казахстана подписал контракт на 500 миллионов. Подробности

Защитник сборной Казахстана по хоккею Валерий Орехов подписал с новый контракт с магнитогорским «Металлургом». Соглашение рассчитано на два года, передают Vesti.kz.

Источник: КФХ

По информации «СЭ», зарплата казахстанца в следующем сезоне составит 37 миллионов рублей в год (231,7 миллиона тенге), в сезоне 2026−2027 — 40 миллионов рублей (250,5 миллиона тенге).

Таким образом, окладная часть контракта возрастет на 7 миллионов рублей (44,1 миллиона тенге) и на 10 миллионов рублей (63 миллиона тенге) соответственно.

Напомним, Орехов выступает в магнитогорском клубе с 2022 года. В текущем сезоне 25-летний воспитанник Сатпаева провел 64 матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ и набрал 27 (10+17) очков. В шести встречах плей-офф на счету игрока 2 (1+1) результативных балла.