Ливо не сыграет в третьем матче серии «Салават Юлаев» — «Локомотив»

В текущем сезоне 31-летний канадец провел 13 матчей в плей-офф КХЛ, в которых набрал 15 (2+13) очков. Он входит в тройку лучших бомбардиров лиги.
В текущем сезоне Ливо провел 62 матча в регулярном чемпионате и набрал 80 (49+31) очков.
Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо не попал в состав на третий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива».
В текущем сезоне 31-летний канадец провел 13 матчей в плей-офф КХЛ, в которых набрал 15 (2+13) очков. Он входит в тройку лучших бомбардиров лиги.
В текущем сезоне Ливо провел 62 матча в регулярном чемпионате и набрал 80 (49+31) очков.