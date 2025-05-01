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Ливо не сыграет в третьем матче серии «Салават Юлаев» — «Локомотив»

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо не попал в состав на третий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива».

Источник: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

В текущем сезоне 31-летний канадец провел 13 матчей в плей-офф КХЛ, в которых набрал 15 (2+13) очков. Он входит в тройку лучших бомбардиров лиги.

В текущем сезоне Ливо провел 62 матча в регулярном чемпионате и набрал 80 (49+31) очков.

Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев
0
:
Локомотив
1
Лучшие коэффициенты Все
П1
5.45
X
3.90
П2
2.70