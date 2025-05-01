«Салават» и «Локомотив» наконец-то выдали яркий матч! Но не обошлось без очень спорных судейских решений

«Салават Юлаев» не от хорошей жизни использует в плей-офф 18-летнего Александр Жаровского. Нападающий, отыгравший весь сезон в МХЛ, уже вторую серию выходит в основе уфимцев. И только сегодня, в своем пятом матче, заработал первый «минус» в статистику. Жаровский показал, что уфимская молодежь хороша не только в хоккее, но и в футбольной технике — вот только шайба после его «паса» пяткой срикошетила на клюшку Никите Кирьянову, который расстрелял Вязового. Жаровский, несмотря на этот момент, продолжил выходить на лед. А «Локомотив» наращивал давление.