«Салават» и «Локомотив» наконец-то выдали яркий матч! Но не обошлось без очень спорных судейских решений

Полуфиналы плей-офф отличаются по зрелищности и событийности. «Трактор» и «Динамо» подарили два драматичных матча в Челябинске. С обилием остроты и смен сюжетов. «Локомотив» и «Салават Юлаев» затянули в более сдержанный и в привычном понимании слова «плейоффный» хоккей. Ожидалось, что переезд в Уфу поможет раскрыть серию, и именно команда Виктора Козлова заиграет раскрепощеннее. В ярославских матчах «Салават» показал уязвимые места «Локомотива» — дома оставалось отчетливее надавить на них, используя свой атакующий потенциал.
Он у уфимцев даже без Джошуа Ливо остается богатым. Канадец, настрелявший в регулярке больше всех шайб в лиге, вернулся на игру номер два, но сегодня остался в запасе. Его заменил Артем Горшков. Фактор первого гола против «Локомотива» очень важен. Открыл счет — получил уверенность и заставил соперника менять изначальный план. Неудивительно, что хозяева озадачились этим с первого периода. Однако счет все-таки открыли гости. «Локомотив» реализовал большинство усилиями Алексея Береглазова, который, находясь перед воротами, зацепил бросок Максима Березкина.
Пропущенная в меньшинстве шайба не сбила настрой «Салавата». Хозяева продолжили искать счастье в атаке: хорошие шансы упустили Шелдон Ремпал и Данил Алалыкин. На гол уфимцы наиграли еще в первом периоде. Об этом говорили перевес по броскам и владению шайбой. «Локомотив» остался верен себе, реализовав один из редких моментов. Но во втором периоде команда Козлова справедливо сравняла счет. В атаке поучаствовал вернувшийся в состав Горшков, а забил Владислав Ефремов — один из теневых героев нынешнего «Салавата Юлаева». Форвард отметился уже пятой шайбой в плей-офф, установив личный рекорд в КХЛ.
«Салават Юлаев» не от хорошей жизни использует в плей-офф 18-летнего Александр Жаровского. Нападающий, отыгравший весь сезон в МХЛ, уже вторую серию выходит в основе уфимцев. И только сегодня, в своем пятом матче, заработал первый «минус» в статистику. Жаровский показал, что уфимская молодежь хороша не только в хоккее, но и в футбольной технике — вот только шайба после его «паса» пяткой срикошетила на клюшку Никите Кирьянову, который расстрелял Вязового. Жаровский, несмотря на этот момент, продолжил выходить на лед. А «Локомотив» наращивал давление.
Концовка второго периода осталась за гостями. В атаке они ничего не выдумывали: в зону входили через вбросы, цеплялись за отскоки, поднимали на вершину и развивали комбинации через защитников. Задумка сработала на 39-й минуте. Александр Радулов ювелирно подставил клюшку под наброс Александра Елесина. Неувядающий форвард принес «Локомотиву» важный гол перед третьим периодом.
Третий период разделил на две части большой штраф Никиты Черепанова. Защитник «Локомотива» безжалостно впечатал в борт Петра Хохрякова. Форвард уфимцев долго не мог подняться со льда, а покинул площадку только в сопровождении докторов на носилках.
«Салават» получил пятиминутное большинство. И Козлов рискнул. Понимая, что отыграть нужно две шайбы, тренер заменил Вязового на шестого полевого. Задумка сработала. Шквал бросков по воротам Исаева подытожил Александр Хмелевский, сокративший отставание до минимума.
За четыре минуты до конца «Локомотив» получил еще одно удаление, которые вызвало гневную реакцию у Никитина. «Салават» снова рискнул, заменил вратаря и забил. Однако перед голом Денис Ян в борьбе на пятаке врезал клюшкой в лицо Георгию Иванову (но не поднимал ли Иванов клюшку Яна сам?). Арбитры после просмотра отменили шайбу и отправили форварда хозяев в штраф-бокс.
Уфимцы не сдавались. Они в очередной раз отправили Вязового на лавку, но ярославцы успокоили концовку броском Березкина по пустым. Драматичная концовка с серией спорных судейских решений не изменила итоговый расклад. «Локомотив» забирает третий матч.
Автор: Михаил Скрыль
Виктор Козлов
Игорь Никитин
Семен Вязовой
(Семен Вязовой, Семен Вязовой)
Даниил Исаев
(Даниил Исаев)
04:59
Данил Алалыкин
06:46
Алексей Береглазов
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
23:30
Владислав Ефремов
(Александр Черный, Артем Горшков)
25:05
Шелдон Ремпал
32:46
Никита Кирьянов
39:25
Александр Радулов
(Александр Елесин, Алексей Береглазов)
48:11
Никита Черепанов
48:11
Никита Черепанов
53:12
Александр Хмелевский
(Ярослав Цулыгин, Шелдон Ремпал)
56:01
Илья Николаев
57:32
Денис Ян
57:32
Денис Ян
58:10
Максим Березкин
(Максим Шалунов, Илья Николаев)
8
Штрафное время
27
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит