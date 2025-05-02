СКА потерял русских звезд и массово подписывает легионеров. Почему Ротенберг поменял трансферную стратегию?

Мерфи как минимум не слабее Никишина в большинстве, и в этом компоненте СКА точно не должен просесть. По манере игры Тревор больше похож на Тони Деанджело, который покинул армейцев в середине сезона. Если Мерфи будет так же обрезаться и привозить, то и он долго не продержится в команде. В «Сибири» ему прощалось многое — на ошибки в обороне закрывались глаза из-за полезности впереди. Но вряд ли в СКА готовы к этому, так что остается надеяться на ответственность самого Мерфи и надежность его напарников.