СКА потерял русских звезд и массово подписывает легионеров. Почему Ротенберг поменял трансферную стратегию?

Потери СКА после того, как армейцы закончили нынешний сезон вылетом в первом раунде от московского «Динамо», оказались очень серьезными. Капитан и сильнейший защитник КХЛ Александр Никишин отправился в «Каролину», а лучший бомбардир армейцев в регулярке и главный талант поколения Иван Демидов — в «Монреаль». Ключевые форварды команды Захар Бардаков и Арсений Грицюк поедут в НХЛ в следующем сезоне, а с Евгением Кузнецовым СКА расторг контракт, который должен был действовать еще три года.
Даже без этих хоккеистов состав армейцев все равно выглядит прилично, но потери в любом случае невероятные. Конечно, чтобы их компенсировать, есть внутренние резервы. Наверняка получат свой шанс в главной команде лучшие молодые хоккеисты системы, больше игрового времени дадут часто оседавшим в запас, в том числе в плей-офф, Михаилу Воробьеву и Сергею Толчинскому. По моей информации, последний хотел просить обмена в другой клуб, но Роман Ротенберг заверил Толчинского, что он будет играть постоянно.
Впрочем, без подписания новичков не обойтись в любом случае. Равноценную замену тому же Никишину найти невозможно, тем более на внутреннем рынке, но в СКА постарались максимально компенсировать потери. По информации «СЭ», уже подписал контракт с клубом канадский защитник Тревор Мерфи — лучший по результативности в этом сезоне среди игроков обороны во всей лиге.
Мерфи как минимум не слабее Никишина в большинстве, и в этом компоненте СКА точно не должен просесть. По манере игры Тревор больше похож на Тони Деанджело, который покинул армейцев в середине сезона. Если Мерфи будет так же обрезаться и привозить, то и он долго не продержится в команде. В «Сибири» ему прощалось многое — на ошибки в обороне закрывались глаза из-за полезности впереди. Но вряд ли в СКА готовы к этому, так что остается надеяться на ответственность самого Мерфи и надежность его напарников.
Договорились в СКА о подписании двух игроков, выступавших в нынешнем сезоне за «Витязь». Защитник Джереми Рой уже три сезона играет в КХЛ и выделяется, а нападающий Дерек Барак провел прекрасную первую половину регулярки в этом чемпионате, но потом сник. Из плюсов — то, что оба уже адаптированы к лиге, но сказать, что это звезды КХЛ, нельзя.
Усиливают в армейском клубе и вратарскую линию, подписывая опытного и качественного кипера. Фамилию и лигу, в которой он выступает, называть пока не будем — контракт хоть и согласован, но пока не подписан.
Еще недавно Ротенберг говорил об отказе СКА от легионеров — в плей-офф за команду играли только россияне и белорусы Сапего и Алистров. Так почему в армейском клубе решили поменять свою стратегию? Все просто — на российском рынке усилиться настолько качественно крайне сложно. Лучшие россияне либо уезжают за океан, либо остаются в своих нынешних клубах на длительных контрактах. Так что без иностранцев тут не обойтись.
Разумеется, на этих четырех подписаниях трансферная кампания СКА не будет завершена. Как минимум пары опытных россиян в клубе следует ждать. Судя по фамилиям, которые я слышал, в СКА настроены очень серьезно. В успехе обновленного проекта команды уверенности нет, но вот в том, что за армейцами будет следить крайне интересно, нет никаких сомнений.
Артур Хайруллин