Никита Камалов: Добился нужного эффекта, взяв бутылку Серебрякова

— Я не спал целыми днями. Приезжал и старался сразу в дальневосточный часовой пояс войти. На выездах старался тоже жить по местному времени. Мне было так проще. Тяжело было от того, что мы рано заканчивали сезон. Не выходили в плей-офф и в начале марта уже ехали в отпуск. А до начала предсезонки оставалось четыре месяца, и ты не знал, что делать. Лучше, когда поздно заканчиваешь сезон и рано начинаешь готовиться к новому. Когда у тебя всего полтора месяца отпуска. А то тяжело, когда у тебя долгий отпуск. Ты отдохнешь, потренируешься, потом снова отдохнешь и опять потренируешься — это трудно. Проще, когда ты в хоккейном ритме: две недели отдохнул и начал планомерно готовиться к новому сезону. В этом смысле в том же СКА мне было проще, чем в «Амуре», не из-за отсутствия дальних перелетов, а из-за того, что сезон позже заканчивался.