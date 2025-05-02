«Динамо» на краю пропасти! «Трактор» готов забрать серию в четырёх матчах

«Динамо» в прошлом раунде уже начинало серию со счёта 0−2. Правда тогда хоккеисты Алексея Кудашова, в итоге победившие 4−2, дважды уступили «Ак Барсу» дома, а теперь неудачно начали на выезде. Однако постоянное испытание судьбы подобными фокусами вряд ли доведёт до добра: нельзя отыгрываться на постоянной основе. Да и нынешний «Трактор» выглядит посолиднее «Ак Барса». Команда у Бенуа Гру солидная и с хорошим подбором мастеров.