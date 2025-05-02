Главный тренер «Динамо» назвал причину третьего подряд поражения от «Трактора»

— Есть быстрые игроки, но они сами по своей природе просто быстрее. Несколько игроков. Но тем не менее мы всё равно нивелировали эти скоростные моменты. Да, визуально они быстрее бегут, но уже первый вопрос сегодня был про это. Обидно проигрывать так. Знаете, одно дело, когда соперник всего тебя, скажем так, изуродовал и забил голы, другое — когда сам даришь подарки. Есть быстрые игроки в «Тракторе». Что тут говорить, мы их все прекрасно знаем. Но на этом уровне нельзя совершать вот такие ошибки.