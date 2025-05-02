Телегин: наши камбэки — это не такой план на игру. Мы не специально пропускаем первыми

«Наши камбэки — это мы не специально пропускаем первыми. Это не такой план на игру, в любом случае. Так выходит, а дальше уже включаем характер, он играет важную роль. Конечно, мы не хотим начинать проигрывая. Ни одна команда в мире не хочет начинать матч, пропуская первой. Так выходит, Слава Богу, есть ребята которые решают моменты в нашу пользу, и мы остаёмся одним целым, на характере продолжаем играть и выигрывать.



Чем дальше заходишь в плей-офф, тем больше ответственности. Поэтому играем уже строже, системнее. Доведём до идеала к финалу? Рано говорить. Впереди следующая игра, все мысли только о ней», — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.