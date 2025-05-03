«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась победой гостей со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Даниил Тесанов (15-я минута), Илья Николаев (20) и Егор Сурин (23).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Локомотива», пятая игра пройдет 5 мая в Ярославле.
По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции и впервые в своей истории завоевал Кубок континента. «Салават Юлаев» расположился на второй строчке на Востоке.
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
3.05.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8402 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Игорь Никитин
Вратари
Александр Самонов
(Александр Самонов)
Даниил Исаев
1-й период
11:09
Алексей Береглазов
14:51
Даниил Тесанов
(Никита Кирьянов, Илья Николаев)
19:58
Илья Николаев
(Даниил Тесанов, Алексей Береглазов)
2-й период
22:24
Егор Сурин
(Павел Красковский)
32:01
Александр Радулов
3-й период
43:08
Денис Ян
55:31
Георгий Иванов
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит