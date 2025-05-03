«Локомотив» — в шаге от финала! «Салават Юлаев» утонул в болоте ярославской обороны

В третьем периоде ярославцы методично убивали время, пользуясь комфортным разрывом в счете. Даже получив большинство, «Локомотив» не стремился всеми силами забить четвертый гол. Это не в стиле команды Никитина. Шанс поджечь концовку «Салават Юлаев» получил, когда за четыре с половиной минуты Георгий Иванов присел в штраф-бокс. Козлов уже традиционно выпустил шестого полевого вместо вратаря. «Локомотив» без больших трудностей отбился и сохранил перевес в три шайбы. «Салават» отдал два домашних матча и поставил себя в аналогичное положение, как в серии со «Спартаком». Вот только в повторение сценария второго раунда сейчас верится с большим трудом. Ярославль в шаге от выхода в финал.