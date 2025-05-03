«Локомотив» — в шаге от финала! «Салават Юлаев» утонул в болоте ярославской обороны

Вратарская рокировка помогла «Салавату Юлаеву» перевернуть серию второго раунда со «Спартаком». Семен Вязовой, выигравший конкуренцию у Александра Самонова, победил в трех матчах подряд и затащил команду в полуфинал. Ожидаемо Виктор Козлов доверился молодому голкиперу против «Локомотива». Однако перед четвертым матчем, когда уфимцы уступали 1−2, пошел на риск. Не игравший с 17 апреля Самонов появился в старте, но его выход не помог «юлаевцам» сравнять счет в серии.
Уже к третьей минуте второго периода «Салават Юлаев» получил обреченные 0:3. Козлову пригодились бы конспекты челябинского коллеги Бенуа Гру, который вместе с «Трактором» выбирался из самых безнадежных ситуаций. Уфимцы в нынешнем плей-офф тоже показывали крепкость своего характера. Мягкотелая команда не вернулась бы в серию против «Спартака», уступая 1−3. Однако с «Локомотивом» опций, которыми владеет Козлов, не хватило для камбэка. Не сработала ставка на Самонова. В пропущенных шайбах нельзя обвинять только Александра, но вратарь не выручил команду в ответственные моменты.
Во втором периоде Козлов, пытаясь взвинтить темп и раскрыть игру, перешел на три звена, сократив айстайм Горшкова, Жаровского и Черного. В середине отрезка «Салават» получил шанс возродить интригу, когда удалился Александр Радулов. Вернувшийся сегодня в состав Джошуа Ливо ожидаемо появился в ведущей спецбригаде, но ярославцы отбились. Больших проблем для обороны и вратаря Даниила Исаева хозяева не создали. Козлов верил в лидеров. За второй период Ремпал и Хмелевский сыграли больше 8 минут, Ливо — 9:28. Но зацепиться за игру так и не удалось.
«Локомотив» сегодня остался без Байрона Фрэза, получившего повреждение в прошлом матче. Никитин перед игрой обнадежил ярославскую публику, заявив, что канадец тренируется и готовится к следующему матчу. В четвертой игре Фрэза заменил Даниил Бут. Отсутствие важного центрального сказалось на проценте вбрасываний. Точка сегодня осталась за «Салаватом Юлаевым», но выжать из этого серьезную выгоду уфимцы не смогли. Гости компенсировали это хорошей работой с шайбой, прессингом и выигранную борьбу «один в один». Третья шайба Егора Сурина началась с ошибки Никиты Зоркина под давлением в средней зоне.
В третьем периоде ярославцы методично убивали время, пользуясь комфортным разрывом в счете. Даже получив большинство, «Локомотив» не стремился всеми силами забить четвертый гол. Это не в стиле команды Никитина. Шанс поджечь концовку «Салават Юлаев» получил, когда за четыре с половиной минуты Георгий Иванов присел в штраф-бокс. Козлов уже традиционно выпустил шестого полевого вместо вратаря. «Локомотив» без больших трудностей отбился и сохранил перевес в три шайбы. «Салават» отдал два домашних матча и поставил себя в аналогичное положение, как в серии со «Спартаком». Вот только в повторение сценария второго раунда сейчас верится с большим трудом. Ярославль в шаге от выхода в финал.
Автор: Михаил Скрыль
Виктор Козлов
Игорь Никитин
Александр Самонов
(Александр Самонов)
Даниил Исаев
11:09
Алексей Береглазов
14:51
Даниил Тесанов
(Никита Кирьянов, Илья Николаев)
19:58
Илья Николаев
(Даниил Тесанов, Алексей Береглазов)
22:24
Егор Сурин
(Павел Красковский)
32:01
Александр Радулов
43:08
Денис Ян
55:31
Георгий Иванов
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит