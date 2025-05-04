Комтуа и Пакетт не сыграют в четвертом матче серии с «Трактором»

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Канадские нападающие московского «Динамо» Максим Комтуа и Седрик Пакетт пропустят четвертый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против челябинского «Трактора», сообщается в Telegram-канале клуба.
Встреча пройдет в Москве, стартовое вбрасывание состоится в 17:00 мск.
Комтуа и Пакетт в предыдущих трех играх серии против «Трактора» не набрали ни одного очка, показатель полезности у каждого составил «-6» и «-4» соответственно. Пакетт в третьем матче серии (2:3 ОТ) не выходил на площадку с третьего периода.
«Динамо» уступает «Трактору» в серии до четырех побед со счетом 0−3. В случае поражения «бело-голубые» досрочно завершат сезон-2024/25.