Комтуа и Пакетт не сыграют в четвертом матче серии с «Трактором»

Комтуа и Пакетт в предыдущих трех играх серии против «Трактора» не набрали ни одного очка, показатель полезности у каждого составил «-6» и «-4» соответственно. Пакетт в третьем матче серии (2:3 ОТ) не выходил на площадку с третьего периода.