Вратари «Локомотива» и «Трактора» — две харизмы плей-офф КХЛ. В финале все решат мелочи

Да, без травм у Даниила в нынешнем сезоне не обошлось, но в целом этот голкипер умеет и привык играть долго, хорош психологически и явно впитал в себя то, что говорил ему опытный тренер вратарей ярославского клуба Рашит Давыдов. Исаеву и «Локомотиву» не удалось взять чемпионство в прошлом сезоне — уж больно хорош был «Металлург». Теперь пришло время наконец-то привезти Кубок Гагарина в поистине хоккейный город Ярославль.