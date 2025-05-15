«Локомотив» разозлился! Раздавил «Трактор», сравняв счёт в финале Кубка Гагарина

«На мой взгляд, ключевой момент — два наших гола с разницей буквально в 15 секунд. Именно этот момент сделал наибольшую разницу. Понимаю, о чём вы говорите. У нас тоже были моменты в этом матче, особенно у Шабанова. Но в итоге эти два гола всё решили — и счёт 2:1», — заявил главный тренер гостей Бенуа Гру после первой игры.