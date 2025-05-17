«Металлург» продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина

Хабаров перешел в «Металлург» в 2023 году. В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина 2024 года. В сезоне-2024/25 защитник принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 12 очков (три гола и девять передач). В шести встречах плей-офф Хабаров не отметился результативными действиями.