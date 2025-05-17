Шалунов избежал наказания за мощный силовой прием против Робинсона

В четверг «Локомотив» дома обыграл «Трактор» (4:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. В начале второго периода Шалунов провел мощный силовой прием, в результате которого Робинсон не смог самостоятельно подняться и покинуть лед. После просмотра повтора арбитры не стали удалять хоккеиста «Локомотива». Игрок «Трактора» не смог продолжить игру.