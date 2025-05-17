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Шалунов избежал наказания за мощный силовой прием против Робинсона

СДК КХЛ не стал наказывать Шалунова за силовой прием против Робинсона.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Спортивно‑дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) не стал наказывать форварда ярославского «Локомотива» Максима Шалунова за силовой прием против нападающего челябинского «Трактора» Чарльза Робинсона, сообщается на сайте организации.

В четверг «Локомотив» дома обыграл «Трактор» (4:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. В начале второго периода Шалунов провел мощный силовой прием, в результате которого Робинсон не смог самостоятельно подняться и покинуть лед. После просмотра повтора арбитры не стали удалять хоккеиста «Локомотива». Игрок «Трактора» не смог продолжить игру.

Также СДК КХЛ не стал применять санкции к форварду «Локомотива» Павлу Красковскому за удар клюшкой Стивена Кэмпфера, а также к защитнику железнодорожников Андрею Сергееву, который толкнул Андрея Светлакова около борта.

Счет в серии финала Кубка Гагарина равный — 1−1. Третий матч противостояния пройдет в Челябинске 17 мая.