Это худший финал в истории КХЛ. Он точно закончится чьей-то трагедией

«Трактор» лишь второй раз добрался до финала Кубка Гагарина. В далёком 2013-м команда ничего не смогла противопоставить московскому «Динамо», которое расправилось с соперником в шести матчах. А ведь челябинцы никогда не были настолько близки к трофею! Удивительный факт: «Трактор» за почти 78 лет существования толком ничего не выигрывал — не только в рамках КХЛ, но и вообще за всю свою историю. Команда может похвастать лишь золотом ВХЛ в сезоне-2005/2006 и Кубком Континента — 2012. Но это, конечно, совершенно не то. Нормального, полноценного трофея — при всём уважении к ВХЛ и призу за победу в регулярке КХЛ — Челябинск никогда не видел.