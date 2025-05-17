«Локомотив» обыграл «Трактор» в третьем матче финала плей-офф КХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» на выезде обыграл челябинский «Трактор» в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Челябинске, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). В составе «Локомотива» шайбы забросили Артур Каюмов (19-я и 59-я минуты), Байрон Фрэз (22) Никита Кирьянов (35) и Алексей Береглазов (60). У «Трактора» отличились Виталий Кравцов (17) и Александр Рыков (44).
Защитник «Трактора» Артем Блажиевский провел 600-й матч в КХЛ. 19-летний Рыков забросил свою первую шайбу и набрал свое первое очко в Кубке Гагарина.
«Локомотив» вышел вперед в серии до четырех побед — 2−1. Четвертая игра противостояния также пройдет в Челябинске 19 мая.
«Трактор» по итогам регулярного чемпионата стал первым в Восточной конференции. Челябинская команда в борьбе за Кубок Гагарина последовательно обыграла владивостокский «Адмирал» (4−2), минское «Динамо» (4−1) и московское «Динамо» (4−1). «Локомотив» стал первым в Западной конференции и впервые в истории завоевал Кубок континента. На пути к финалу ярославцы обыграли в сериях нижегородское «Торпедо» (4−0), омский «Авангард» (4−3) и уфимский «Салават Юлаев» (4−1). Впервые в истории КХЛ в финале плей-офф сошлись команды, ставшие победителями своих конференций. Оба клуба ни разу не выигрывали Кубок Гагарина.
Бенуа Гру
Игорь Никитин
Закари Фукале
(Закари Фукале, Закари Фукале)
Даниил Исаев
10:12
Григорий Дронов
10:12
Александр Елесин
14:07
Байрон Фрэз
16:10
Виталий Кравцов
(Никита Коростелев, Григорий Дронов)
18:12
Остап Сафин
18:49
Артур Каюмов
(Александр Радулов, Максим Шалунов)
21:37
Байрон Фрэз
(Никита Кирьянов, Рихард Паник)
34:49
Никита Кирьянов
(Дмитрий Симашев, Байрон Фрэз)
41:07
Егор Сурин
43:08
Александр Рыков
58:23
Артур Каюмов
(Георгий Иванов, Андрей Сергеев)
59:09
Арсений Коромыслов
59:09
Мартин Гернат
59:33
Алексей Береглазов
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит