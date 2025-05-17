«Локомотив» обыграл «Трактор» в третьем матче финала плей-офф КХЛ

«Трактор» по итогам регулярного чемпионата стал первым в Восточной конференции. Челябинская команда в борьбе за Кубок Гагарина последовательно обыграла владивостокский «Адмирал» (4−2), минское «Динамо» (4−1) и московское «Динамо» (4−1). «Локомотив» стал первым в Западной конференции и впервые в истории завоевал Кубок континента. На пути к финалу ярославцы обыграли в сериях нижегородское «Торпедо» (4−0), омский «Авангард» (4−3) и уфимский «Салават Юлаев» (4−1). Впервые в истории КХЛ в финале плей-офф сошлись команды, ставшие победителями своих конференций. Оба клуба ни разу не выигрывали Кубок Гагарина.