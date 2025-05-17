«Локомотив» перевернул серию! В третий раз подряд пропустил первым — но снова вырвал победу во втором периоде

Канадский тренер оказался в достаточно странной ситуации. С одной стороны, количественно ему точно было кем заменить двух нападающих из топ-9. В запасе у «Трактора» сразу пять форвардов: Александр Рыков, Алексей Рыкманов, Денис Почивалов, Матвей Гуськов и Егор Попов. Вот только качественно никто из них и близко не мог заменить Светлакова и Робинсона. И если решение Гру бросить в бой 19-летнего Рыкова, выгрызшего место в основной команде во второй половине регулярки, не удивило, то появление Попова в центре четвертой тройки стало огромной неожиданностью. Хотя бы потому, что последний раз он попадал в заявку челябинцев… 23 февраля и с того момента смотрел хоккей исключительно из-за стекла.