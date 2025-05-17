«Локомотив» перевернул серию! В третий раз подряд пропустил первым — но снова вырвал победу во втором периоде

Идти в третий матч финала Бенуа Гру ожидаемо пришлось без Андрея Светлакова и Бадди Робинсона, получивших повреждения во второй встрече в Ярославле. Каким бы титаноподобным ни выглядел двухметровый американец, запас его прочности далеко не безграничен. Глядя на то, как у челябинской башни подкашивались ноги при выходе со льда после столкновения с Максимом Шалуновым, сразу было понятно, что ближайшие матчи Чарльз точно пропустит.
Канадский тренер оказался в достаточно странной ситуации. С одной стороны, количественно ему точно было кем заменить двух нападающих из топ-9. В запасе у «Трактора» сразу пять форвардов: Александр Рыков, Алексей Рыкманов, Денис Почивалов, Матвей Гуськов и Егор Попов. Вот только качественно никто из них и близко не мог заменить Светлакова и Робинсона. И если решение Гру бросить в бой 19-летнего Рыкова, выгрызшего место в основной команде во второй половине регулярки, не удивило, то появление Попова в центре четвертой тройки стало огромной неожиданностью. Хотя бы потому, что последний раз он попадал в заявку челябинцев… 23 февраля и с того момента смотрел хоккей исключительно из-за стекла.
Только не обошелся без потерь и Игорь Никитин. Сложно представить, что тренер ярославцев этим вечером оставил вне состава классно отыгравшего дома Александра Полунина не по медицинским причинам. А еще сложнее — что «Локомотив» после победы в предыдущей встрече отказался от активного давления двумя нападающими, которое заставляло плыть под этим прессингом защитников Гру. Тем более что понятие «выездная модель» едва ли применимо к железнодорожникам, привыкшим играть с позиции силы вне зависимости от площадки. Сегодня на старте первого периода агрессивный форчекинг никуда не делся, принеся несколько опасных моментов у ворот Фукале прямо с места отбора. Но, как и в двух предыдущих встречах, первыми удалось забросить челябинцам.
Открыть счет хозяевам под конец стартовой двадцатиминутки помогли настырность Рыкова и удаление Байрона Фрэза за подножку. Стоило канадцу отправиться в штрафной бокс, как на трибунах стали припоминать, что «Трактор» не забрасывал в большинстве на протяжении последних 13 попыток разыграть лишнего. Формально не стала результативной и 14-я. Однако Георгий Дронов зряче нашел на пятаке жестким прострелом клюшку Виталия Кравцова в тот момент, когда 51-й номер ярославцев только-только выскочил со скамейки и бежал на помощь партнерам.
«Локомотив» тянуть с ответом не стал и уколол челябинцев еще до первого перерыва. Причем сделал это также благодаря большинству. Правда, потерей Шабанова в средней зоне при попытке убежать в контратаку и позиционной ошибкой Кэмпфера Артур Каюмов и его партнеры по спецбригаде воспользовались, когда Остапу Сафину оставалось сидеть в штрафном боксе больше минуты. Кажется, сыграй уральский мастер от простого и вбрось шайбу за лицевую Исаева, этого гола гостей можно было бы избежать.
Во втором периоде «Трактор» со своим лучшим позиционным нападением в лиге попытался ударить по «Локомотиву» их же оружием и задымить гостям голову за счет ближней лавки в зоне атаки и регулярных наложений. Но пока форварды Гру катали шайбу по периметру и с большим трудом пытались доставлять ее на пятак, гости довольно уверенно оборонялись, терпели и ждали своих шансов. Если позавчера команда Никитина добыла победу за счет неутомимого желания лезть под ворота и копать-копать-копать, то сегодня она убила соперника благодаря большим разрывам в линиях у соперника и быстрым атакам с ходу.
Был и еще один фактор, который облегчил задачу Ярославлю, — это крайне слабая игра пары Дэй — Коромыслов, ставшая ахиллесовой пятой уральцев. Регулярные удары Ярославля по ней прослеживались еще в предыдущем матче. Вот и сегодня железнодорожники крайне удачно попали по ней. На 22-й минуте сразу два вингера челябинцев оказались в лежачем положении у ворот Исаева и не сумели помочь своей команде на возврате, а тройка Кирьянов — Фрэз — Паник разорвала третью пару хозяев с догоняющим центром.
При этом проблемы команды с «Востока» могли стать еще серьезнее. В середине матча судьи пощадили Александра Кадейкина, который в средней зоне махнул клюшкой на чистые 2+2, разбив в кровь лицо Александру Елесину. Зато хозяев не простил Никита Кирьянов, выросший стеной перед Фукале во время выстрела Дмитрия Симашева от синей линии.
К счастью для забитой до отказа арены, «Трактор» уже на старте третьего периода начал запуск потенциального камбэка. Во второй двадцатиминутке Гру в аккурат после гола Фрэза решил зачехлить звено Жарков — Попов — Рыков. Однако именно четвертое сочетание челябинцев в своей первой же смене после возвращения выиграло вбрасывания в чужой зоне, мгновенно навалилось на ворота Исаева и все-таки отквитало одну шайбу на добивании. Причем героем Челябинска стал уроженец Магнитогорска Рыков, просидевший последние шесть матчей в запасе, но этим вечером добавивший команде скорости, агрессии и наглости в атаке.
Только забросить на этой волне третью шайбу у Челябинска не получилось. Пропустив вторую, «Локомотив» довольно ожидаемо свернулся, встал 1−3−1 в средней зоне, банально не дрогнул и быстро погасил финальный штурм «Трактора» четвертым голом в пустые ворота.
Зацепиться за спасение у хозяев вполне могло еще одно большинство. Вот только в решающий момент они так и не смогли дать судьям по-настоящему реальный повод отправить кого-то из парней Никитина в штрафной бокс.
Автор: Иван Богун
Бенуа Гру
Игорь Никитин
Закари Фукале
(Закари Фукале, Закари Фукале)
Даниил Исаев
10:12
Григорий Дронов
10:12
Александр Елесин
14:07
Байрон Фрэз
16:10
Виталий Кравцов
(Никита Коростелев, Григорий Дронов)
18:12
Остап Сафин
18:49
Артур Каюмов
(Максим Шалунов, Александр Радулов)
21:37
Байрон Фрэз
(Рихард Паник, Никита Кирьянов)
34:49
Никита Кирьянов
(Байрон Фрэз, Дмитрий Симашев)
41:07
Егор Сурин
43:08
Александр Рыков
58:23
Артур Каюмов
(Андрей Сергеев, Георгий Иванов)
59:09
Арсений Коромыслов
59:09
Мартин Гернат
59:33
Алексей Береглазов
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит