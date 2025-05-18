«Трактор» обречён в серии с «Локомотивом». Челябинск слишком гламурный для финала

Челябинск стал несколько нестандартной командой для КХЛ в этом сезоне. Уверенный контроль шайбы в чужой зоне, быстрота комбинаций с участием Шабанова, Кравцова, Робинсона и прочих не давали оторваться от экрана. Гру уверенно и в кратчайшие сроки превратил просто качественных хоккеистов в художников на льду. И это было важнейшим фактором побед «Трактора» в регулярке и в плей-офф. Всех своих соперников уральцы выбивали уверенно, ни в одной из серий не сыграв все семь матчей, и лишь в одной — шесть. Возможно, этого всего не было бы, если бы не фееричный Фукале, однако роль Зака переоценивать тоже не стоит, ведь во многих встречах, повторюсь, «Трактор» рисковал устроиться на разгром (а однажды всё-таки устроился на 0:8 в Минске), и лишь волевые качества и нескончаемый креатив в чужой зоне помогали переворачивать ход игр.