«Локомотив» поменялся и взял финальную серию под свой контроль. Чем теперь ответит «Трактор»?

После первого матча финала КХЛ пришел к мысли, что «Локомотиву», чтобы не допустить повторения прошлогоднего фиаско с «Металлургом», надо меняться. Прекрасно понимал, что сделать это кардинально невозможно. Команда строилась не один сезон, и ее стиль, отрицающий авантюризм, уже вшит в ДНК игроков. Игорь Никитин лишь докрутил некоторые моменты, позволившие одержать две победы и перевернуть серию с «Трактором». Во втором и третьем матчах ярославцы лишили соперника шайбы, разбивали его быстрые атаки и плотно действовали с лидерами. А в чужой зоне — выиграли пятак и заставили нервничать вратаря Зака Фукале, который иногда включал артиста, драматизируя падения на лед после столкновений.
В третьем матче челябинцы остались без Чарльза Робинсона и Андрея Светлакова. Центральная ось значительно просела. Но главное — «Трактор» включил агрессию и предложил сопернику высокий уровень жесткости. Наглядно это отражено в статистике силовых приемов. Верить или нет челябинской статбригаде, насчитавшей у хозяев 60 хитов, а у «Локомотива» 28, — решать вам. Превосходство черно-белых прослеживалось даже без обращения к цифрам, но ярославцы были готовы к этому и парировали жесткость хоккея правильными решениями.
«Локомотив» быстро ответил на первый гол Виталия Кравцова. Артур Каюмов сделал 1:1 через полторы минуты. А когда гости сами повели в счете, не дали «Трактору» его сравнять. В плей-офф черно-белые приучили к камбэкам. Команда Бенуа Гру умеет включиться по щелчку пальцев и сминать растерявшегося под давлением соперника. Это работало с «Адмиралом», минским и московским «Динамо», но не с «Локомотивом» во втором и третьем матчах. В субботу (впервые в плей-офф) в чудесное возвращение «Трактора» не верилось, даже когда Александр Рыков отыграл одну шайбу. Так и произошло — концовка осталась за «Локомотивом».
Коллеги, разбирающие итоги третьего матча в Telegram-каналах, сходились во мнении, что «Трактору» не хватает опыта финалов. Что челябинцы не прошли сопоставимый с «Локомотивом» путь и еще не готовы ментально к таким битвам. Дорога к чемпионству у ярославцев действительно длиннее и тернистее, но и в составе черно-белых немало кубковых бойцов, понимающих, что такое финал (Жарков, Кадейкин, Блажиевский, Дронов, Кэмпфер, Ткачев).
Год назад «Металлург» заходил в серию с «Локомотивом» со сверхуверенной в себе молодежью и группой игроков «Северстали», которые никогда не проходили первый раунд. Явно в финале все решил не опыт. Так и сейчас больше склонен думать, что 2−1 в пользу «Локомотива» пришли из правильной реакции Никитина на первое поражение. Теперь настало время для ответа от Гру. Инструментов, чтобы уйти в серии на 2−2, у канадца достаточно. В каждом раунде до финала «Трактор» прибавлял от матча к матчу и подстраивался под соперника. И как бы хорошо железнодорожники ни были готовы физически, провести все игры на пределе возможностей не получится.
От финальной серии по умолчанию ждешь остросюжетной драмы на шесть, а в идеале — на семь матчей. В выгоде от такого сценария останутся все: лига, болельщики, журналисты, трансляционные бригады. В прошлом году финал закончился непривычно быстро — «Металлургу» хватило четырех игр. И сейчас «Трактор» обязан сделать все, чтобы растянуть праздник хоккея. Финалисты достойны друг друга, такая серия не должна заканчиваться за пять матчей — к чему пока все идет, если черно-белые не перестроятся.
Михаил Скрыль