«Локомотив» поменялся и взял финальную серию под свой контроль. Чем теперь ответит «Трактор»?

Год назад «Металлург» заходил в серию с «Локомотивом» со сверхуверенной в себе молодежью и группой игроков «Северстали», которые никогда не проходили первый раунд. Явно в финале все решил не опыт. Так и сейчас больше склонен думать, что 2−1 в пользу «Локомотива» пришли из правильной реакции Никитина на первое поражение. Теперь настало время для ответа от Гру. Инструментов, чтобы уйти в серии на 2−2, у канадца достаточно. В каждом раунде до финала «Трактор» прибавлял от матча к матчу и подстраивался под соперника. И как бы хорошо железнодорожники ни были готовы физически, провести все игры на пределе возможностей не получится.