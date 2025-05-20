«Трактор» не дорос до этого «Локомотива». Ярославль — в шаге от мечты

Этот «Трактор» уверенно дорос до финала Кубка Гагарина, но не до нынешнего «Локомотива». Когда твой лучший игрок плывет под давлением и снова привозит шайбу в свои ворота в кульминационный момент, то сложно рассчитывать на спасение в серии — какие бы умные и красивые слова ни произносил на пресс-конференции главный тренер уральцев Бенуа Гру.
После победы в первом матче челябинцы использовали разные методы, так и не сумев поставить соперника в некомфортные условия. В прошлой домашней встрече «Трактор» пытался удивить ярославцев агрессией и обилием силовых приемов — этого арсенала хватило от силы на один период. В этот раз попытка сыграть терпеливо и свести к минимуму свои ошибки вновь закончилась неудачей, причем более быстрой.
Гру в другой ситуации стопроцентно дал бы травмированным Робинсону и Светлакову восстановиться, но желание обоих нападающих выйти и отдать все, что у них есть, было слишком велико. Его нельзя проигнорировать — однако даже такой отчаянный и смелый поступок делу не помог. Их партнеры бились до самого конца — и этого все равно оказалось недостаточно. Похоже, дорога к первому Кубку Гагарина для ярославской команды открыта. Невозможно представить, что ведя в серии 3−1, фаворит упустит титул.
«Локомотив» снова показал свою готовность к любому развитию событий. На этот раз ему еще и удалось подловить оппонентов на ошибке, впервые в серии забить первым и далее спокойно действовать по счету. Ярославцы полностью перекрыли центр льда, выжимали соперника к бортам и совершенно не давали вторых шансов его нападению.
После матча Гру снова включил прежнюю пластинку и ссылался на более солидный кубковый опыт «Локомотива». Однако в его фразах не было ни капли оправдания — только констатация очевидного факта. Железнодорожники действительно ментально радикально отличаются от самих себя образца прошлого сезона. Теперь больше мандражируют их соперники.
Быстрое окончание финала — это совсем не то, чего ожидали перед его началом. Но при счете 1−3 и пятой встрече в Ярославле сложно найти факторы, которые позволили бы челябинцам вернуть серию к себе домой. Для этого необходимо небольшое чудо. Новых игровых козырей у «Трактора» не найдешь днем с огнем и в такой ситуации можно рассчитывать только на отчаяние обреченных. И еще — на спортивную наглость.
Человеком, которым не испытывал комплексов в смешанной зоне, оказался защитник хозяев Коромыслов. Возможно, он не блистает на льду, но зато показал себя смелым и решительным оратором, вспомнив о финале двухлетней давности. Тогда «Металлург» вел 3−1 против ЦСКА, но в итоге потерпел поражение в серии.
Отыскать параллели в двух финалах пока можно только по счету, но это не означает, что необходимо короновать «Локомотив» заранее. В нем играют люди, которые тоже могут ошибаться. Залезть им под кожу и заставить нервничать непросто. Эта первая цель «Трактора» на следующий матч. Если не выбить соперника из удобного ему режима, то о камбэке лучше даже не задумываться.
Михаил Зислис