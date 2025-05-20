«Трактор» не дорос до этого «Локомотива». Ярославль — в шаге от мечты

Гру в другой ситуации стопроцентно дал бы травмированным Робинсону и Светлакову восстановиться, но желание обоих нападающих выйти и отдать все, что у них есть, было слишком велико. Его нельзя проигнорировать — однако даже такой отчаянный и смелый поступок делу не помог. Их партнеры бились до самого конца — и этого все равно оказалось недостаточно. Похоже, дорога к первому Кубку Гагарина для ярославской команды открыта. Невозможно представить, что ведя в серии 3−1, фаворит упустит титул.