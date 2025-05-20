«Серии с “Авангардом” научили не быть дураками». В «Локомотиве» готовы добивать «Трактор»?

«Поражение — это отстой, нужно найти способы вернуться в серию после 1−3. Второй гол “Локомотива” был важным, нам нужно было что-то менять, у соперника было преимущество в две шайбы, нельзя забивать один гол за две минуты [до конца] и надеяться на лучшее. Нужно, чтобы все прилагали усилия, хоккей — командный вид спорта, нельзя играть 50 минут без голов. Нужно забивать первыми, это плотная серия, здесь всё очень близко. Я был готов играть сегодня», — сказал нападающий «Трактора» Бадди Робинсон.