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КХЛ назвала номинантов на приз лучшему вратарю сезона

В тройку попали Даниил Исаев, Владислав Подъяпольский и Никита Серебряков.

Источник: РБК

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала трех номинантов на приз лучшему вратарю по итогам сезона 2024/25.

Обладатель приза определяется по итогам голосования тренеров команд КХЛ. В финальную тройку вошли Даниил Исаев («Локомотив»), Владислав Подъяпольский («Лада»/ «Динамо» (Москва)), Никита Серебряков (СКА/ «Авангард»).

Исаев в регулярном чемпионате стал лучшим по победам (29) и коэффициенту надежности (1,61), вторым по сухим матчам (8). В плей-офф он также лидирует по победам (15), коэффициенту надежности (1,56) и идет вторым по проценту отраженных бросков (93,5%).

Подъяпольский, который сменил команду по ходу сезона, по итогам «регулярки» стал лучшим по проценту отраженных бросков (93,8%) и пятым по коэффициенту надежности (2,04). В плей-офф по данным показателям он идет третьим (93,5%) и четвертым (2,15) соответственно.

Как и Подъяпольский, Серебряков сменил команду по ходу сезона. В «регулярке» в 34 матчах у него 19 побед с коэффициентом надежности 2,41 и 92,6% отраженных бросков.

В прошлом сезоне приз получил Исаев.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 29 мая, на ней будут вручены все награды.