КХЛ назвала номинантов на приз лучшему вратарю сезона

Исаев в регулярном чемпионате стал лучшим по победам (29) и коэффициенту надежности (1,61), вторым по сухим матчам (8). В плей-офф он также лидирует по победам (15), коэффициенту надежности (1,56) и идет вторым по проценту отраженных бросков (93,5%).