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Капитан «Ак Барса» разобрал выступление команды в Кубке Гагарина-2025

Нападающий и капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин подвёл итог выступления команды в Кубке Гагарина — 2025.

Источник: Чемпионат.com

— Максим Чудинов, разбирая серию для «Чемпионата», заявил, что «Динамо» прибило «Ак Барс» своим хладнокровием, реализацией, с третьей игры начали наказывать практически за каждую ошибку. Согласны?

— Отчасти. Это вопрос не шестой игры, а всей серии. Даже если посмотреть на статистику первых двух игр — они нас перебросали в два раза, а мы выиграли. А в оставшихся четырех играх мы практически все время давили, хотя на последнюю надо смотреть отдельно. Но в трех точно. Пара бросков, пара моментов, может где-то большинство реализованное в нужный момент. Очень был нужен прилив сил, причем не физических, а внутренних, эмоциональных. Любой важный гол мог их обеспечить. А вот эти поражения, когда, кажется, что не хватило совсем чуть-чуть действовали угнетающе.

— Интересно, что свои четыре матча без ошибок с полным хладнокровием и концентрацией были, но пришлись на конец серии с «Автомобилистом» и начало с «Динамо». Почему не получилось выдержать этот ритм?

— По какой причине, сложно сказать, но команда не такая уж опытная. Мало кто проходил во вторые, третьи раунды. Понятно, что были ребята, кто выигрывали кубки, но, в целом, команда достаточно молодая. Как один общий коллектив — такие моменты важно пройти, — сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.