Капитан «Ак Барса» разобрал выступление команды в Кубке Гагарина-2025

— Отчасти. Это вопрос не шестой игры, а всей серии. Даже если посмотреть на статистику первых двух игр — они нас перебросали в два раза, а мы выиграли. А в оставшихся четырех играх мы практически все время давили, хотя на последнюю надо смотреть отдельно. Но в трех точно. Пара бросков, пара моментов, может где-то большинство реализованное в нужный момент. Очень был нужен прилив сил, причем не физических, а внутренних, эмоциональных. Любой важный гол мог их обеспечить. А вот эти поражения, когда, кажется, что не хватило совсем чуть-чуть действовали угнетающе.