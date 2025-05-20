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Яшкин — о Кузнецове: не пожал мне руку? Это были его какие-то мета-игры, штучки

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о том факте, что форвард Евгений Кузнецов не пожал ему руку во время летнего турнира.

Источник: Чемпионат.com

— Ходят слухи, что роль первого центра может занять Евгений Кузнецов. В казанских телеграм-каналах сразу нашли эпизод, как во время летнего турнира он вас проигнорировал на предматчевом рукопожатии капитанов и судей.

— На том турнире мы общались практически каждый день. Про этот момент тоже. С Кузей мы знакомы сто лет, со времен «Вашингтона», и всегда были в хороших отношениях. Это были его какие-то мета-игры, штучки.

— То есть в случае подписания Кузнецова «Ак Барсом» проблем между вами не будет?

— Мы старые друзья. У нас всё хорошо, — сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.