Беспросветная тоска. Этот клуб КХЛ обречен быть аутсайдером долгие годы

«Амур» провел итоговую пресс-конференцию, но поскольку говорить особо не о чем, да и все причастные к непопаданию в плей-офф уже уволены, то на встречу с журналистами пришли новый генеральный менеджер и новый главный тренер — Олег Филимонов и Александр Гальченюк. После их выступления можно сделать прогноз, что результаты будущего чемпионата будут не менее печальными.
В Хабаровске перестройка, и это перед сезоном, в котором прежний губернатор региона обещал Кубок Гагарина. Только вот Михаил Дегтярев уехал в Москву, забрав с собой свою команду менеджеров, а в российской политике повышение по карьерной лестнице совсем не означает, что все договоренности на прежнем месте остаются в силе. Вот и в Хабаровске после жирных двух лет наступил период строжайшей экономии.
Новые власти равнодушны к хоккею, они бы с удовольствием отказались от профессиональной команды, но это слишком радикальное решение. Выбрана другая позиция. Ах, вы потратили много денег и ничего не выиграли? Давайте тогда у вас будет минимум средств. То, что и с маленькими деньгами будут сплошные поражения, никого не волнует.
Понятно, почему уволили прежних менеджеров, и надо сказать, что за дело. Все, кто был причастен к результатам прошлого сезона, давно уже засиделись в своих креслах. Но сейчас на пост спортивного руководителя клуба назначен Олег Филимонов. Пресс-конференция только началась, а уже стало грустно. Не может главный человек в клубе читать по бумажке.
Да и вообще выбор Филимонова на ответственный пост — странное решение. Он всегда работал тренером вратарей в разных командах и никогда своим поведением, решениями или интервью не давал повода подумать, что из него получится хороший менеджер. Допустим, Евгений Бирюков, которого недавно назначили в «Металлург», в последние годы старался формировать свой имидж. Алексей Сопин из «Авангарда» перед назначением в «Динамо» попробовал себя на разных должностях. А у Олега Филимонова за спиной ничего нет.
Печально и то, что именно говорит менеджер. Так, в команде решено отказаться от легионеров, останутся только Алекс Гальченюк и Алекс Броадхерст с действующими контрактами. В Хабаровск и так ехали неохотно, а уж на маленькие контракты вообще очереди не будет, но клуб и в богатые времена понимал, что надо найти сильных иностранцев, чтобы хоть как-то конкурировать в турнире. Теперь же вообще ни шанса.
Неприятно удивила и селекционная работа «Амура». Клуб отказывается от иностранцев, не может удержать Владислава Барулина, но цели отчего-то громадные. И форвардов найти, и габаритных защитников. Это все прекрасно, но по одной детали становится многое понятно. Так, у клуба теперь три вратаря. И при этом четко сказано, что надо искать сильного голкипера, который будет опытным и сможет выручать. Только где они его найти смогут с пониженным бюджетом?
Не слишком вдохновила и речь нового главного тренера Александра Гальченюка. Но тут немного другая ситуация. Не все специалисты могут выразить то, что они планируют построить, возможно, в голове у них реально есть какой-то план, так что надо посмотреть на команду. Но заявления странные.
— Хочется больше побед, — удивляет главный тренер. — И мы будем ставить победный стиль.
Отлично придумано, но никто не знает, что это такое. Впрочем, Гальченюк говорит правильные слова о том, что нужно бороться, играть агрессивно, сохранять концентрацию. Такие речи характерны для любых тренеров в любых лигах.
«Амур» при этом решил тренироваться дома, а из Хабаровска уедет лишь на турнир в Челябинск, а потом где-то на западе начнет подготовку к сезону, так как провести первые матчи на своем льду нельзя из-за занятости арены.
Никакого оптимизма после этой пресс-конференции нет. Кажется, что клубу надо ждать появления новых людей, которые захотят увидеть «Амур» сильным. Но когда это случится, никто не знает.