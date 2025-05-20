Беспросветная тоска. Этот клуб КХЛ обречен быть аутсайдером долгие годы

Печально и то, что именно говорит менеджер. Так, в команде решено отказаться от легионеров, останутся только Алекс Гальченюк и Алекс Броадхерст с действующими контрактами. В Хабаровск и так ехали неохотно, а уж на маленькие контракты вообще очереди не будет, но клуб и в богатые времена понимал, что надо найти сильных иностранцев, чтобы хоть как-то конкурировать в турнире. Теперь же вообще ни шанса.