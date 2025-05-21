Битва машин: спасет ли «Трактор» финальную серию против «Локомотива»

Сезон в КХЛ близится к развязке. Уже на этой неделе станет известен победитель плей-офф. Ярославский «Локомотив» ведет 3:1 в финальной серии против челябинского «Трактора». Уже в ближайшие сутки «железнодорожники» могут оформить триумф, если выиграют в пятой игре. Впрочем, не исключено, что серия растянется до шести или даже семи матчей, которые могут пройти 23 и 25 мая. Однако, большинство экспертов считает, что «Трактору» будет трудно отыграться.
Битва года
«Локомотив» проиграл дома первый матч со счетом 1:2. Тогда «железнодорожники» не смогли по полной программе задействовать свои основные качества — отличную физическую подготовку и высокую организацию игры, предполагающую крайне плотный силовой хоккей с минимумом пространства для соперника.
«Трактор» вновь, как и в прошлых сериях, сумел использовать высокий класс всех своих звеньев, умение находить нестандартные решения впереди и забивать голы в самый неожиданный момент. Первый матч был равным, но в начале третьего периода с интервалом в 13 секунд два гола забили Максим Шабанов и Александр Кадейкин, одни из главных героев этого плей-офф для Челябинска. Особенно выделялся Шабанов, который уже второй сезон поражает публику своим мощным броском и креативом в атаке.
Еще по ходу регулярного чемпионата «Спорт-Экспресс» утверждал, что отъезд Максима в НХЛ нынешним летом — дело решенное. Благодаря ему «Трактор» вытаскивал неудачно складывавшиеся матчи в предыдущих сериях против «Адмирала», минского и московского «Динамо», что в значительной степени поспособствовало выходу команды в финал.
Но в следующих матчах «Локомотив» смог почти закрыть Шабанова. Ярославцы выиграли дома 4:1 во втором матче, а потом после переезда серии в Челябинск сумели дважды победить — 5:2 и 3:1. В ряде эпизодов голы «Локо» забивал после ошибок Шабанова, но и большинство других хоккеистов «Трактора» действовали не лучшим образом.
Одним из ключевых моментов серии стала жесткая игра «Локомотива» во втором матче. В результате силовых приемов травмы получили еще два важных нападающих «Трактора» Чарльз Робинсон и Андрей Светлаков. Им пришлось пропустить третий матч. В нем челябинцы попытались действовать так же жестко, как и «Локомотив». В одном из эпизодов они даже разбили лицо защитнику ярославцев Александру Елесину, после чего вызвало споры решение судей не давать за это штрафных минут.
Но «Локомотиву» только и надо было втянуть «Трактор» в такую манеру игры, в которой он выглядит лучше всех в КХЛ. Поэтому подопечные Игоря Никитина спокойно взяли третий матч. В четвертом, когда вернулись Робинсон и Светлаков, челябинцы действовали уже осторожней, но физическая форма ярославцев привела к тому, что они повели 2:0.
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заменил вратаря на шестого полевого игрока за шесть с половиной минут до конца основного времени, так не делает почти никто, если не считать главного тренера СКА Романа Ротенберга. Этот ход помог уральскому клубу забросить одну шайбу и возродить интригу.
А за 45 секунд до конца подарок сопернику сделал нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз, получивший пять минут штрафа за удар клюшкой игрока «Трактора». Хозяева получили возможность разыграть большинство «6 на 4». Сравняй они счет, ярославцы играли бы в меньшинстве четыре минуты в овертайме, что грозило им катастрофой. Но за 20 секунд до конца третьего периода Денис Алексеев сумел сделать перехват в своей зоне и поразить пустые ворота.
Еще одной интригой серии была игра вратаря «Локомотива» Даниила Исаева. Перед первым матчем Бенуа Гру пошел на провокацию, назвав голкипера соперника слабым звеном в команде. Но это не выбило из колеи Исаева — он почти не ошибается в финале. Ну и разумеется нельзя не отметить результативную игру главной звезды ярославцев Александра Радулова.
— «Локомотив» очень хорошо перестроился после поражения в первом матче, — поделился мнением с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Никитин со своим тренерским штабом сделал выводы, перестал слишком акцентировать игру на обороне, как это делал сначала, и заставил игроков более агрессивно играть впереди, в чужой зоне. «Трактор» вполне достойно сопротивлялся, на длинных отрезках действовал на равных, но челябинцы только первый сезон проводят в таком составе, а нынешний «Локомотив» строился четыре года. Поэтому в мелочах он более четко и уверенно действует, меньше ошибается. Отсюда в каких-то пограничных ситуациях шайба за ним. И он более точен. Это и привело к счету 3:1 в серии. Матчи были вполне равные, но по совокупности «Локомотив» сильнее.
Минимальные шансы
По мнению бывшего главного тренера сборной России Владимира Крикунова, «Трактору» будет трудно вытянуть серию с 1:3.
— Все козыри Челябинск уже выложил, и совершенно не ясно, в чем он еще может прибавить, — считает Крикунов. — Бенуа Гру совершенно прав, когда говорит, что нынешний «Локомотив» строился четыре года. Конечно, такой срок — не гарантия успеха, но Никитин очень методично и последовательно прививал свою систему Ярославлю. Его команда не паникует, действует в своей манере, дисциплинированно ведет себя в обороне и атаке, Исаев не допускает явных ляпов, а Радулов придал нужного духа и эмоций, ведя ребят за собой. Такие системные команды, как «Локомотив», не отпускают преимущество 3:1 в серии.
Впрочем, нынешней весной «Локомотив» уже упускал преимущество 3:1 в серии. В четвертьфинале он позволил сравнять счет омскому «Авангарду». В решающем седьмом матче дело дошло до второго овертайма, где «Локо» всё-таки добился успеха (3:2).
— Параллели с той серией сейчас неуместны, — отметил Крикунов. — Тогда всё-таки «Локомотив» еще не так разогнался физически. Плюс «Авангард» во многом вытащил на седьмой матч вратарь Никита Серебряков. У «Трактора» голкипер Зак Фукале играет хорошо, но не так спасает в невозможных ситуациях, как Никита. Поэтому не вижу за счет чего Челябинск может переломить серию. То противостояние с Омском закалило Ярославль. И тех ошибок он уже не повторит. Возможно, «Трактор» выиграет один матч и отсрочит поражение до шестой игры. Но в целом не вижу, чтобы он мог выиграть финал.
«Локомотив» и «Трактор» еще ни разу в истории не выигрывали Кубок Гагарина. Ярославцы играли в финале в 2009 и 2024 годах, но проигрывали казанскому «Ак Барсу» и магнитогорскому «Металлургу». Челябинцы доходили до решающей серии в 2013 году и проиграли московскому «Динамо». До 2008 года, когда была создана КХЛ, ярославский клуб трижды побеждал в Суперлиге — в 1997, 2002 и 2003 годах.
Алексей Фомин