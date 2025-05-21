Битва машин: спасет ли «Трактор» финальную серию против «Локомотива»

— «Локомотив» очень хорошо перестроился после поражения в первом матче, — поделился мнением с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Никитин со своим тренерским штабом сделал выводы, перестал слишком акцентировать игру на обороне, как это делал сначала, и заставил игроков более агрессивно играть впереди, в чужой зоне. «Трактор» вполне достойно сопротивлялся, на длинных отрезках действовал на равных, но челябинцы только первый сезон проводят в таком составе, а нынешний «Локомотив» строился четыре года. Поэтому в мелочах он более четко и уверенно действует, меньше ошибается. Отсюда в каких-то пограничных ситуациях шайба за ним. И он более точен. Это и привело к счету 3:1 в серии. Матчи были вполне равные, но по совокупности «Локомотив» сильнее.