«Локомотив» — чемпион! Ярославцы заслужили звание лучших в КХЛ

Такая ситуация сама по себе является неутешительной, но особенно не добавляет оптимизма челябинским болельщикам в виду того, что их команда после четырех матчей серии уступала со счетом 1−3 и оказалась на грани поражения в битве за чемпионство. «Трактор» за всю историю выступления клуба в КХЛ пять раз находился в положении, когда проигрывал по ходу серии 1−3, и лишь однажды добился итоговой волевой победы (против «Ак Барса» в полуфинале Кубка Гагарина-2013). В лиге же за всю историю было зафиксировано лишь три случая, когда команда вытаскивала финальную серию из 1−3 в 7-ю игру. Два раза они брали Кубок Гагарина: «Динамо» против «Авангарда» в 2012-м и ЦСКА против магнитогорского «Металлурга» в 2022-м.