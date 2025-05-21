«Локомотив» — чемпион! Ярославцы заслужили звание лучших в КХЛ

Ярославский «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги и впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Об исторической победе железнодорожников — в обзоре РИА Новости Спорт.
«Главное не быть дураками»
Стремление сыграть против «Локомотива» преимущественно с применением жесткой и силовой борьбы обернулось для «Трактора» провалом в третьем матче серии. Однако даже возвращение к своему фирменному стилю в четвертой игре финальной серии не принесло челябинцам никакой пользы. Да, «черно-белые» играли ничуть не хуже железнодорожников, а эпизодами и вовсе были лучше соперника, но созданные моменты у чужих ворот не привели к нужному для победы числу заброшенных шайб, а за допущенные ошибки и неточности команда Бенуа Гру была наказана нещадно.
Просмотр четвертого матча со стороны привел к мнению о том, что «Локомотив» способен подстроиться под любую модель игры абсолютно любого оппонента и что «Трактор» попросту уже не знает, что предложить, чтобы прервать эту тенденцию. Это мнение усилилось и поведением самого Бенуа Гру. Тренер «черно-белых», как показалось, уже не находит других объяснений тому, почему его коллектив уступает ярославцам, и повторяется в словах про опыт у соперника в игре в финале Кубка Гагарина, хладнокровие во владении шайбой, а также в том, что все решают ошибки в конкретных эпизодах.
Такая ситуация сама по себе является неутешительной, но особенно не добавляет оптимизма челябинским болельщикам в виду того, что их команда после четырех матчей серии уступала со счетом 1−3 и оказалась на грани поражения в битве за чемпионство. «Трактор» за всю историю выступления клуба в КХЛ пять раз находился в положении, когда проигрывал по ходу серии 1−3, и лишь однажды добился итоговой волевой победы (против «Ак Барса» в полуфинале Кубка Гагарина-2013). В лиге же за всю историю было зафиксировано лишь три случая, когда команда вытаскивала финальную серию из 1−3 в 7-ю игру. Два раза они брали Кубок Гагарина: «Динамо» против «Авангарда» в 2012-м и ЦСКА против магнитогорского «Металлурга» в 2022-м.
«Локомотив» же только в этом плей-офф выиграл каждую из серий, по ходу которой вел 3−1, а Игорь Никитин в своей тренерской карьере в КХЛ никогда не проигрывал серию, ведя в счете 3−1.
Интересно, что удачной для «железнодорожников» серии могло и не случиться: в противостоянии с «Авангардом» во втором раунде «Локомотив» упустил комфортное преимущество и дотянул до седьмого матча, но во втором овертайме решающей игры все же добыл победу. Накануне пятой встречи финальной серии с «Трактором» едва ли не все обращали внимание игроков и тренеров ярославцев на опыт их дуэли с омичами, но в стане «Локо» сохраняли спокойствие. По крайней мере — в публичном поле.
- «В этот момент, когда мы находимся в шаге от чемпионства, игрокам в голову залезать не надо. Ребята должны прожить этот момент сами. Мы стали опытнее. Как мужчина проходит определенные стадии развития, так и наша команда проходит эти стадии. Чтобы не перегореть в Ярославле, нам нужно просто готовиться к игре, не думая о том, что это за шаг, какой матч по счету. Просто готовиться к игре», — отмечал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
- «Нужно фокусировать внимание не на последнем шаге, а конкретно на игре. Чему нас научила серия с “Авангардом”? Не быть дураками», — емко ответил звезда «железнодорожников» Максим Березкин.
По итогам последних трех матчей серии до сегодняшней игры только ленивый не отмечал большие проблемы у «Трактора» в средней зоне, где «черно-белые» регулярно проигрывали борьбу за нейтральные шайбы, а с каждым матчем челябинцы допускали все больше разрывов между своими линиями, за что «Локомотив» своего соперника наказывал нещадно. Это подчеркивал и Бенуа Гру, отмечавший дисциплинированную игру ярославцев в обороне и действия без шайбы. «Железнодорожникам» не доставляло много труда отбирать шайбу и выносить ее от своей зоны без проброса, что отнимало у игроков «Трактора» очень много сил на создание новых атак.
Для того, чтобы перевернуть ход серии в свою пользу, челябинцам было жизненно необходимо оперативно исправлять эту проблему по приезде в Ярославль. Но справиться с такой задачей практически невозможно.
«Локомотив» избежал проблем с психологией, которые преследовали «железнодорожников» многие годы, и первый период домашнего матча провел образцово: забетонировал среднюю зону и максимально усложнил сопернику вход в зону атаки. «Трактор» был вынужден вбрасывать шайбу в сторону дальнего борта и через подставления избегать пробросов, но такой стиль оказался очень удобен для «Локо». Подопечные Игоря Никитина полностью контролировали ход стартового отрезка встречи, а уже во втором периоде, выдержав мощное давление «Трактора» в дебюте, получили отличный шанс забить.
Капитан «черно-белых» Владимир Ткачев неаккуратно сыграл в нападении и в дриблинге высоко поднял клюшку и попал по лицу Алексею Береглазову. «Локомотиву» хватило всего пяти секунд, чтобы реализовать численное преимущество, когда Мартин Гернат классно бросил от синей линии и «прошил» Зака Фукале. Для Герната этот гол стал вторым в розыгрыше плей-офф. Первый он оформил еще в стартовой игре серии против «Торпедо» в первом раунде.
«Трактор» через полторы минуты после этого эпизода также имел шанс отличиться в большинстве: защитник «Локомотива» Андрей Сергеев был наказан двойным малым штрафом за игру высоко поднятой клюшкой. Однако у «черно-белых» сама по себе игре в большинстве является больным местом, а против такого организованного соперника, как «Локо», даже четырех минут численного преимущества мало, чтобы довести дело до гола. «Железнодорожники» прижались к своим воротам лишь на исходе игры в неравных составах, но в остальном минимизировали риски и не позволили челябинцам закрепиться в зоне.
В третьем периоде «Локомотив» сосредоточился на сохранении победного счета и не стеснялся игры по схеме 1−1−3, чтобы закрыть максимум пространства у своей синей линии и усложнить челябинцам вход в зону. «Трактор» же с особенной настойчивостью грузил шайбу на пятак, где будто бы не хватало одного игрока для достижения цели. Но интересно, что «черно-белые» все же добились своего, пусть и иным способом. Стивен Кэмпфер за 6:35 до конца основного времени решился на бросок от синей линии, и шайба по немыслимой траектории влетела в ближнюю «девятку»! Артур Каюмов заблокировать выстрел не смог, а Даниил Исаев, не увидев момента броска из-за спин Александра Елесина и Максима Шабанова, не среагировал.
Казалось, что на волне успеха «Трактор» прибавит в давлении на ворота «Локомотива», но гости будто бы боялись допустить роковую ошибку и стали чересчур осторожничать, что, напротив, привело к необязательным потерям и появлению открытого пространства, которое занимали железнодорожники, раз за разом опасно убегавшие к воротам челябинцев. Один из таких выпадов в девяти из десяти случаев завершился бы голом, но Зак Фукале организовал тот самый один единственный случай-исключение. Голкипер «Трактора» исполнил феноменальный сейв за пару с небольшим минут до конца периода и отразил выстрел Георгия Иванова, не сумевшего завершить изумительную передачу Егора Сурина золотым голом.
Несмотря на то, что цена ошибки в овертайме вдвое выше, чем в основное время матча (тем более — в финале!), «Локомотив» не испугался и пошел в такое сумасшедшее давление на ворота «Трактора», какое свойственно было железнодорожникам во вторых периодах на протяжении всего плей-офф. У ярославцев была уйма моментов и выходов «2 в 1», но до гола дело довести никак не удавалось. Но нужна была всего лишь одна затяжная атака с точным выстрелом, и ее автором стал… Максим Шалунов, против которого шла мощная кампания со старта финала. Именно Шалунов стал автором золотого гола и третьим игроком в истории КХЛ (после динамовца Алексея Цветкова в 2013-м и армейца Максима Мамина в 2019-м), кто принес своей команде Кубок Гагарина шайбой, заброшенной в овертайме.
За себя и за ребят
Самое распространенное мнение вокруг финала Кубка Гагарина-2025 и всего плей-офф — «Локомотив» заслужил это чемпионство. Многие приверженцы этой идеи позицию аргументируют не столько успехами работы системы ярославского клуба, который объективно является сильнейшим в КХЛ на сегодняшний день, сколько историей. Трагической историей.
7 сентября 2011 весь хоккейный мир погрузился в траур после авиакатастрофы, произошедшей у аэропорта Туношна. Жертвами той трагедии стали игроки, тренеры и персонал ярославского «Локомотива», которые отправлялись в Минск на матч регулярного чемпионата с «Динамо». Тот «Локомотив» едва ли не все считали золотым. У железнодорожников на сезон-2011/12, по мнению экспертов, были наивысшие шансы на чемпионство, что было аргументировано очень сильным составом игроков и тренерского штаба, однако реализовать потенциал ярославцам оказалось не суждено.
Сегодняшнее золото «Локомотива» не только для нынешней команды Игоря Никитина, не только для всего Ярославля, но и для тех ребят, кто стал жертвой страшной трагедии. Они тоже — чемпионы.
Игорь Никитин
Бенуа Гру
Даниил Исаев
Закари Фукале
25:45
Владимир Ткачев
25:50
Мартин Гернат
(Егор Сурин)
27:16
Андрей Сергеев
27:16
Андрей Сергеев
53:15
Стивен Кэмпфер
(Александр Кадейкин)
61:01
Сергей Телегин
68:01
Максим Шалунов
(Андрей Сергеев, Артур Каюмов)
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит