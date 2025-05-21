Радулов прервал серию поражений в финалах Кубка Гагарина

В 2016 году Радулов во второй раз дошел до полуфинала, где в составе ЦСКА уступил «Металлургу» (3−4). В том сезоне нападающий набрал 16 (4+12) очков в 20 играх плей-офф, войдя в топ-5 лучших бомбардиров.