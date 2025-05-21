Радулов прервал серию поражений в финалах Кубка Гагарина

Российский форвард «Локомотива» Александр Радулов впервые за 14 лет выиграл Кубок Гагарина, прервав серию из двух проигранных финалов.
Ярославский клуб, за который Раудлов выступает с нынешнего сезона, обыграл «Трактор» в пятом матче финальной серии до четырех побед и впервые завоевал Кубок Гагарина.
Радулов же стал двукратным чемпионом КХЛ. В плей-офф на его счету 21 игра, в которой он отметился 16 (7+9) очками, войдя в топ-5 бомбардиров Кубка Гагарина.
Впервые он завоевал трофей в 2011 году в составе «Салавата Юлаева». Тогда форвард отыграл в шести играх плей-офф, сделав шесть голевых передач.
В 2016 году Радулов во второй раз дошел до полуфинала, где в составе ЦСКА уступил «Металлургу» (3−4). В том сезоне нападающий набрал 16 (4+12) очков в 20 играх плей-офф, войдя в топ-5 лучших бомбардиров.
В 2023-м Радулов в составе казанского «Ак Барса» тоже уступил в финале — на этот раз ЦСКА (3−4). В том сезоне Радулов набрал 19 (10+9) очков в 24 играх плей-офф, войдя в топ-3 лучших бомбардиров и снайперов.
Радулов стал первым игроком, сыгравшим за четыре разные команды в финале Кубка Гагарина.
Рекордсменом же по участию в финалах Кубка Гагарина является трехкратный чемпион КХЛ, форвард челябинского «Трактора» Андрей Светлаков (семь раз), далее в этом списке следуют Кирилл Петров и Сергей Андронов (по шесть раз).
38-летний Радулов является двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2009), три раза форвард становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.
«Локомотив» стал второй после ЦСКА командой, которая проиграла в своих первых двух финалах. В прошлом году ярославская команда уступила в серии «Металлургу» (0−4), а в 2009-м уступила «Ак Барсу» (3−4).