Роман Ротенберг поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина

«Поздравляю “Локомотив” с победой в Кубке Гагарина! Ярославль давно заслужил эту грандиозную победу — команда долго к ней шла, каждый год была в числе лидеров нашего хоккея, и наконец-то имеет полное право отпраздновать вместе со всем городом. На пути “Локомотива” было много испытаний, было страшное 7 сентября 2011-го, но вся страна знает, что Ярославль — хоккейный город, который заслуживает того, чтобы его болельщики тоже увидели, как родная команда становится обладателем Кубка Гагарина.
Матчи между СКА и «Локомотивом» в прошедшем сезоне были невероятно упорными. Честная борьба, профессионализм команд и искренние эмоции на льду — именно в таких матчах растут хоккеисты, именно на такие игры особенно любят ходить болельщики.
Персонально поздравляю Игоря Валерьевича Никитина. Прекрасно знаю этого специалиста, мы вместе работали в сборной России, в том числе и на золотой Олимпиаде в Пхенчхане. Для него это уже не первая победа: знаю, сколько сил он отдает работе, и очень за него рад.
Уверен. что следующий сезон станет ещё ярче. СКА, как и всегда, готов к серьёзной борьбе за Кубок Гагарина, и мы верим, что соперничество, в том числе и с «Локомотивом» будет и дальше поднимать планку российского хоккея", — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.