Роман Ротенберг поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина

«Поздравляю “Локомотив” с победой в Кубке Гагарина! Ярославль давно заслужил эту грандиозную победу — команда долго к ней шла, каждый год была в числе лидеров нашего хоккея, и наконец-то имеет полное право отпраздновать вместе со всем городом. На пути “Локомотива” было много испытаний, было страшное 7 сентября 2011-го, но вся страна знает, что Ярославль — хоккейный город, который заслуживает того, чтобы его болельщики тоже увидели, как родная команда становится обладателем Кубка Гагарина.