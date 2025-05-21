«Ярославль заслужил Кубок Гагарина!» Губерниев поздравил «Локомотив» с трофеем КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме в пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4−1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.