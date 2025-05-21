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«Ярославль заслужил Кубок Гагарина!» Губерниев поздравил «Локомотив» с трофеем КХЛ

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поздравил «Локомотив» с завоеванием первого в своей клубной истории Кубка Гагарина.

Источник: Чемпионат.com

«Ярославль заслужил Кубок Гагарина! “Локомотив” — браво, молодцы! “Трактор” — достойно, не унывать! Роскошный финал! Хоккей в России больше, чем хоккей!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме в пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4−1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.