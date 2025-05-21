Гибель команды и неудачи в финалах. Как «Локомотив» шел к Кубку Гагарина

«Локомотив» впервые стал чемпионом НХЛ, обыграв в пяти матчах в финале Кубка Гагарина «Трактор» (4−1). В пятом матче комнада дома обыграла соперника в овертайме со счетом 2:1.
До 2025 года ярославский клуб был единственным многократным участником финалов плей-офф без Кубка Гагарина.
В истории КХЛ только два клуба проиграли свои первые два финала. «Локомотив» стал вторым вслед за ЦСКА. Но именно «Локомотив» является самой многострадальной командой в истории КХЛ.
Как «Локомотив» стал одним из лидеров первых сезонов КХЛ
КХЛ стартовала в сезоне 2008/09. «Локомотив» дебютировал в КХЛ в качестве вице-чемпиона России под руководством финна Кари Хейккиля. На этом основании ярославцы стали участниками первого в истории Кубка Открытия, где уступили чемпиону России уфимскому «Салавату Юлаеву».
По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место в Западной конференции и третье в общей таблице, пропустив вперед «Салават Юлаев» и «Ак Барс», с которым встретился в первом в истории финале Кубка Гагарина.
«Локомотив» был в шаге от звания первого чемпиона КХЛ. Команда после пяти игр вела в серии до четырех побед со счетом 3−2, но следом дома и в гостях уступила «Ак Барсу» с минимальными счетами (2:3 ОТ, 0:1).
В последующих сезонах «Локомотив» дважды подряд дошел до полуфинала, где сенсационно уступил подмосковным ХК МВД и «Атланту», чье присутствие на столь поздних стадиях стало для всех неожиданностью.
Как возрождали команду после авиакатастрофы
«Локомотив» является единственным клубом, который участвовал в полуфиналах трех первых розыгрышей Кубка Гагарина. Эксперты включали ярославцев в число главных фаворитов сезона-2011/12, поскольку клуб серьезно усилился. Но тот сезон «Локомотив» пропустил.
В день старта сезона, 7 сентября 2011 года под Ярославлем при взлете потерпел катастрофу самолет Як-42Д, на борту которого находились 43 игрока и сотрудника «Локомотива».
Первоначально рассматривались два варианта формирования состава новой команды:
- «Локомотив» продолжит выступление своим молодежным составом.
- «Локомотив» соберет три пятерки из других клубов, а одну — из молодежной команды.
Но 10 сентября было принято решение о пропуске чемпионата КХЛ. Команда провела тот сезон в ВХЛ под руководством Петра Воробьева, приведшего клуб к первому чемпионству в истории. В ВХЛ клуб дошел до второго раунда плей-офф, где уступил пензенскому «Дизелю».
Как «Локомотив» вернулся в КХЛ
В 2012 году ярославский клуб вернулся в КХЛ. Команду возглавил американец Том Роу, который работал помощником тренера в «Каролина Харрикейнз» в чемпионском сезоне-2005/06.
«Локомотив» после возвращения занял четвертое место на Западе, но в Кубке Гагарина завершил выступление в первом раунде, уступив череповецкой «Северстали».
Старт следующего сезона клуб провалил, и Том Роу был уволен уже спустя месяц после начала чемпионата. На этот пост вернулся Петр Воробьев, который так и не смог стабилизировать игру и перед плей-офф уволился по состоянию здоровья. «Локомотив» возглавил канадец Дэйв Кинг, приведший магнитогорский «Металлург» к чемпионству в середине нулевых.
«Локомотив» не без труда пробился в плей-офф, где в первом раунде сенсационно выбил московское «Динамо», чемпиона последних двух лет и действующего победителя регулярки. Следом жертвой ярославцев стала вторая команда Западной конференции СКА, считавшийся наравне с «Динамо» главным фаворитом в борьбе за чемпионство. Но в полуфинале «Локомотив» проиграл чешскому «Льву».
Как «Локомотив» впервые провел сезон под руководством россиянина
В следующем сезона в команде вновь началась тренерская чехарда. Клуб во второй раз подряд сменил двух тренеров за регулярку. Кинг покинул клуб еще до начала сезона, его сменил канадец Шон Симпсон. Однако спустя месяц после старта, 30 сентября 2014 года Симпсон был уволен, и в клуб вновь пришел Кинг. Ни к чему хорошего это не привело — вылет в первом раунде плей-офф.
Весной 2015 года «Локомотив» впервые начал сезон КХЛ под руководством российского тренера — Алексея Кудашова. Ярославцы впервые после авиакатастрофы завершили регулярный чемпионат в числе лидеров регулярки, отстав от победителя ЦСКА всего на два очка, и на 17 очков опередив третью команду. Правда, в плей-офф «Локомотив» оконфузился, практически вчистую уступив в первом раунде СКА (1−4).
Через год «Локомотив» под руководством Алексея Кудашова вновь разгромно проиграл в плей-офф СКА (0−4), но случилось это в полуфинале. СКА в итоге стал чемпионом.
Как «Локомотив» превратился в середняка КХЛ
На протяжении последующих пяти сезонов команда не могла преодолеть четвертьфинальную стадию плей-офф. Этот период охарактеризовался тренерской чехардой — за это время сменилось семь тренеров.
А некоторые назначения вызывали множество вопросов. К примеру, в межсезонье 2019 года команду возглавил легенда хоккея Крэйг Мактавиш, который приводил «Эдмонтон» в финалу Кубка Стэнли в качестве тренера. Однако до прихода в ярославский клуб он не работал на высоком уровне порядка десяти лет.
В сентябре на старте сезона-2021/22 главным тренером стал Игорь Никитин, который сменил белорусского специалиста Андрея Скабелку. Никитин был хорошо известен по работе в ЦСКА, где дважды доходил до финала, один из которых выиграл.
Поначалу эта рокировка не принесла серьезных дивидендов ярославцам. Команда невнятно выступила как в регулярке, так и в плей-офф.
Как создавалась чемпионская команда
Но в следующем сезоне «Локомотив» под руководством Никитина стал претендентом на победу в регулярном чемпионате. В связи с этим уже в середине сезона ярославский клуб продлил контракт с тренером еще на два года. При этом продление контракта было редкой практикой для «Локомотива» последних лет.
Хотя клуб вновь уступил в четвертьфинале будущему чемпиону ЦСКА, Никитин сохранил свой пост. И он оправдал ожидания. Ярославцы во второй раз в истории дошли до финала, где вновь уступили — на этот раз «Металлургу» (0−4).
За время работы Никитина заметно прибавили многие воспитанники клуба — нападающие Артур Каюмов и Максим Березкин впервые в карьере достигли 40 очков за регулярку, Даниил Бут к 20 года стал одним из лучших форвардов команды. А одним из открытий сезоне-2022/23 стал молодой вратарь Даниил Исаев.
Хорошо проявляли себя и новички. К примеру, Максим Шалунов, который работал с Никитиным еще в ЦСКА, начал демонстрировать стабильность — набирать не менее 35 очков за сезон.
К концу второго сезона под руководством Никита в команде сформировалась сбалансированная команда с отличной обороной, где каждое из трех первых звеньев может решить игру. Поэтому перед нынешнем сезоном в клуб ограничился точенными приобретениями и сконцентрировался на сохранении состава.
Команду пополнили два игрока. Александр Радулов добавил атаке мощи и опыта, а канадец Байрон Фрэз — глубину. В результате «Локомотив» доминировал на протяжении практически всего регулярного чемпионата. А в плей-офф испытал трудности только в четвертьфинальной серии с «Авангардом», которая завершилась во втором овертайме седьмой игры. В остальных же трех сериях ярославцы проиграли в общей сложности две игры.
Все тренеры Локомотива в КХЛ.
- Кари Хейккиля (Финляндия, 2008 — 2010).
- Пётр Воробьёв (февраль—май 2010, сентября 2011 — апрель 2012).
- Кай Суикканен (Финляндия, май—ноябрь 2010).
- Владимир Вуйтек (Чехия, ноябрь 2010 — апрель 2011).
- Брэд Маккриммон (Канада, 29 мая 2011 — 7 сентября 2011) †
- Том Роу (США, апрель 2012 — сентябрь 2013).
- Дэйв Кинг (Канада, февраля 2014 — апрель 2014, октябрь 2014 — май 2015).
- Шон Симпсон (Канада, апреля 2014 — сентября 2014).
- Алексей Кудашов (май 2015 — октябрь 2017).
- Дмитрий Квартальнов (октябрь 2017 — май 2019).
- Крэйг Мактавиш (Канада, май 2019 — сентябрь 2019).
- Александр Ардашев (сентябрь 2019 — октябрь 2019).
- Майкл Пелино (Канада, октябрь 2019 — май 2020).
- Андрей Скабелка (Белоруссия, май 2020—сентября 2021).
- Игорь Никитин (с 25 сентября 2021).