Гибель команды и неудачи в финалах. Как «Локомотив» шел к Кубку Гагарина

В следующем сезона в команде вновь началась тренерская чехарда. Клуб во второй раз подряд сменил двух тренеров за регулярку. Кинг покинул клуб еще до начала сезона, его сменил канадец Шон Симпсон. Однако спустя месяц после старта, 30 сентября 2014 года Симпсон был уволен, и в клуб вновь пришел Кинг. Ни к чему хорошего это не привело — вылет в первом раунде плей-офф.