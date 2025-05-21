Радулов ответил на вопрос, готов ли он остаться в «Локомотиве»

— Какой момент в сезоне был самым сложным?
— Тяжело сказать. Наверное, каждая серия плей-офф, да и предсезонка. Всё в совокупности. Ожидания от этой команды изначально были высокими. Я очень счастлив и рад за всех ребят, за клуб, за город. Это на всю жизнь, это история.
— Готовы играть ещё?
— Время покажет. Посмотрим, что будет.
— Готовы ли остаться в Ярославле?
— Да, — передаёт слова Радулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
38-летний нападающий выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам этого плей-офф Радулов был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность.