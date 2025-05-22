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Никитин: «Как реагирую на критику? Пару дней попью коньячка и подумаю над этим»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Гагарина-2025.

Источник: РИА "Новости"

«Меня еще не отпустило, честно говоря. Я очень благодарен Ярославлю. Все очень честно, очень комфортно. Я рад, что парни отблагодарили болельщиков. Это команда, это доверие.

Есть ли понимание о том, останусь ли я в этом клубе? Сейчас не время об этом говорить. Праздновать пойдем. Меня ЦСКА заберет? Послушайте, мы Кубок Гагарина празднуем или обсуждаем межсезонье?

О чем говорили с Радуловым после матча? Очень много людей звонило мне и говорили, зачем ты его взял. Я очень благодарен Саше. Надеюсь, это взаимно. Таких спортсменов очень мало. Радулов вовремя стал недостающим пазлом. Он — вишенка на торте.

Как я реагирую на критику, что “Локомотив” играл скучно? Ну, мы сейчас пару дней попьем коньячка и подумаем об этом. У нас работа такая. Нужен результат. Работа журналистов и экспертов — это тоже часть хоккея», — передает слова Никитина корреспондент Sport24 Надежда Тонконог.