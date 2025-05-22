38-летний Радулов — MVP Кубка Гагарина. Он поменял «Локомотив»

Начнём с того, что обычно этот приз выигрывает человек из команды, которая стала чемпионом. Чтобы случилось по-другому, нужно быть минимум Коннором Макдэвидом. Кто самый заметный человек в этом «Локомотиве»? Очевидно, что Радулов. Заслужил ли кто-то ещё? Безусловно. Отличный плей-офф провёл Максим Берёзкин, который вырастает в элитного нападающего, надёжно сыграл Даниил Исаев. Но никто из них не приблизился к Александру по влиянию на команду.