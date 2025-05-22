Путин поздравил тренера ярославского «Локомотива»

«Владимир Путин позвонил Игорю Никитину — главному тренеру ярославского “Локомотива”, который победил в Кубке Гагарина. Это первая такая его победа клуба в истории Континентальной хоккейной лиги. Путин поздравил и Никитина, и весь тренерский состав, и команду с такой впечатляющей победой», — сказал Песков.