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Путин поздравил тренера ярославского «Локомотива»

Путин поздравил тренера ярославского «Локомотива» с победой в Кубке Гагарина.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил главному тренеру ярославского «Локомотива» Игорю Никитину и поздравил его, весь тренерский состав и команду с победой в Кубке Гагарина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярославский «Локомотив» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв челябинский «Трактор» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Владимир Путин позвонил Игорю Никитину — главному тренеру ярославского “Локомотива”, который победил в Кубке Гагарина. Это первая такая его победа клуба в истории Континентальной хоккейной лиги. Путин поздравил и Никитина, и весь тренерский состав, и команду с такой впечатляющей победой», — сказал Песков.